Индексная книга (каталог) CNews*
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АвтоВАЗ Авто Финанс Банк РН банк банк Альянса Renault-Nissan и UniCredit
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 17, упоминаний - 20
АвтоВАЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Дугаев Михаил 4 3
|Герштейн Михаил 3 3
|Кобышев Сергей 4 3
|Савин Константин 4 3
|Жучков Евгений 3 3
|Ануфриев Вадим 3 3
|Теряев Владимир 4 3
|Затуловский Аркадий 16 3
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 27 3
|Попов Андрей 116 3
|Евтушенко Алексей 42 3
|Бухтияров Андрей 18 3
|Илюхин Олег 19 3
|Сумин Денис 9 3
|Дремач Кирилл 8 3
|Чиков Сергей 18 3
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 3
|Федосов Виктор 8 3
|Емельянов Алексей 10 3
|Шелин Ярослав 8 3
|Пустовой Максим 36 3
|Соколов Ренат 8 3
|Шеин Валерий 18 3
|Быков Владислав 8 3
|Фищук Борис 5 2
|Хлавна Михаил 4 2
|Козлов Михаил 181 2
|Кузякин Дмитрий 27 2
|Благирев Вячеслав 15 2
|Кибальник Надежда 4 1
|Горелов Андрей 7 1
|Дубинин Виталий 2 1
|Чернов Валерий 2 1
|Ахремцев Игорь 1 1
|Димитриади Георгий 2 1
|Задорожный Олег 4 1
|Сотин Денис 216 1
|Вагизов Руслан 25 1
|Митюков Андрей 10 1
|Кузнецов Андрей 113 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11545 2
|The Banker 6 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8573 3
|Gartner - Гартнер 3653 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3937 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727832.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727832.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.