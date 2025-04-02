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Индексная книга (каталог) CNews*
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АвтоВАЗ Авто Финанс Банк РН банк банк Альянса Renault-Nissan и UniCredit

АвтоВАЗ - Авто Финанс Банк - РН банк - банк Альянса Renault-Nissan и UniCredit

СОБЫТИЯ

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02.04.2025 «ДиалогНаука» провела аудит информационной безопасности «Авто Финанс Банк» 2
26.06.2024 «Авто Финанс Банк» присоединился к платформе «Финуслуги» 1
16.09.2021 Кейс РН Банк: как банк автоматизировал процессы маркетинга и сервисного обслуживания с помощью платформы Salesforce 2
24.02.2021 CT Consulting: о важности комплексного подхода в облачном управлении бизнесом 1
27.01.2021 Itglobal.com помогла РН Банку пройти оценку соответствия ГОСТ Р 57580 1
12.05.2020 SAP разработал и внедрил новую систему для оценки эффективности сотрудников Renault в России 1
28.06.2019 Виталий Дубинин - На рынке мобильной разработки меняются источники денег 1
05.10.2016 «Юнистрим» расширил функционал мобильного банка в части платежей 1
28.04.2016 Банк «Агропромкредит» запустил услугу пополнения карт и погашения кредитов других российских банков 1
07.08.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
30.07.2015 Переводы по системе «Юнистрим» стали доступны в «АйМаниБанке» 1
30.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
26.03.2015 Выручка «Центра Финансовых Технологий» по итогам 2014 г. выросла на 8% 1
03.03.2015 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
11.06.2014 Елена Лукутина - В ИТ-проекте, как в сложном рецепте, – важно все 2

Публикаций - 17, упоминаний - 20

АвтоВАЗ и организации, системы, технологии, персоны:

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Oracle Corporation 7063 1
Philips 2099 1
SAP CIS - САП СНГ 867 1
Neoflex - Неофлекс 255 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 170 1
Olympus 475 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1088 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 792 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 1
ДиалогНаука 270 1
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 66 1
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 215 1
Integra 28 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 311 5
Восточный Банк - Юниаструм Банк 55 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 4
Альфа-Банк 1967 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 4
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 162 4
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 4
Межтопэнергобанк 9 3
Интерактивный Банк - iBank 19 3
Русский Трастовый Банк 9 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 3
Оргбанк МБО 5 3
ВТБ - Почта Банк 513 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1503 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 592 3
СДМ-Банк 71 3
ВТБ - ВТБ24 672 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 3
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 3
ТКБ - ТрансКапиталБанк 90 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8780 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Visa International 1991 2
Renault Groupe 166 2
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 2
Пробизнесбанк АКБ 135 2
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Банк Оренбург - Русь - Оренбургский ипотечный коммерческий банк 6 1
Fleetcor Technologies - FleetCor Eastern Europe - Петрол Плюс Регион 8 1
Агропромкредит 20 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Financial Services - Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес - Mercedes-Benz Bank - Мерседес-Бенц Банк 8 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 16 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 28 1
Еврокоммерцбанк 13 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5615 4
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АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5127 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9239 2
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Neoflex Integra 1 1
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Google Play - Google Store - Google Android Market 3532 1
Rakuten Viber 665 1
Microsoft Office 4142 1
Apple - App Store 3093 1
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Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 1
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Pilecký Martin - Пилецки Мартин 27 3
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Евтушенко Алексей 42 3
Бухтияров Андрей 18 3
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Сумин Денис 9 3
Дремач Кирилл 8 3
Чиков Сергей 18 3
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 3
Федосов Виктор 8 3
Емельянов Алексей 10 3
Шелин Ярослав 8 3
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Канада 5063 1
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Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 927 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 482 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12239 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5720 1
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Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 245 1
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5542 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Создано именных указателей - 197763.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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