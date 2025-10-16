Cloud.ru реализовал запуск открытой модели Kandinsky Video Lite в публичном облаке

Провайдер ИИ- и облачных технологий Cloud.ru реализовал запуск открытой модели для генерации видео Kandinsky Video Lite в публичном облаке. Модель доступна бесплатно в рамках публичного превью сервиса Evolution Notebooks. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Установка, настройка и запуск происходят в сервисе Evolution Notebooks через интерфейс ComfyUI, который реализует весь процесс — от текстового запроса до финального видео — визуально, без программирования. В интерфейсе доступны два шаблона: Kandinsky T2V Lite SFT 5s с максимальным качеством и Kandinsky T2V Lite Distill 5s, работающая в шесть раз быстрее без заметной потери качества.

«Мы раскрываем потенциал облачной платформы Cloud.ru, чтобы сделать технологии искусственного интеллекта максимально доступными и воспроизводимыми. Даже пользователи без глубоких технических знаний могут запускать передовые AI-сценарии, такие как генерация видео на Kandinsky Video, буквально в несколько кликов. В основе — готовая инфраструктура, сервисы для обучения и инференса, единое окружение для работы с моделями», — скзал Евгений Колбин, генеральный директор Cloud.ru.

«Доступ к новой модели генерации видео Kandinsky Video Lite на платформе Cloud.ru расширяет возможности наших пользователей: теперь запустить модель можно напрямую в облаке — без настройки окружения и подготовки инфраструктуры. Различные категории пользователей получают доступ к безопасной среде для генерации видео: разработчики и стартапы смогут использовать модель как основу для своих продуктов, создатели контента — для быстрой генерации видео и анимации, а исследователи и энтузиасты — для изучения передовых технологий и проведения различных экспериментов», — сказал Денис Димитров, директор управления базовых моделей Kandinsky.

Чтобы начать работу с Kandinsky Video Lite, пользователю достаточно зарегистрироваться на платформе Cloud.ru, активировать сервис Notebooks в составе AI Factory, подключить бесплатное S3-хранилище Object Storage (до 15 ГБ) и выбрать готовый образ Cloud.ru Jupyter ComfyUI Kandinsky Lite. Модель загружается автоматически, а все зависимости и окружение устанавливаются в один клик.