Онлайн-кинотеатр KION перешел на видеоплатформу собственной разработки

Онлайн-кинотеатр KION завершил переход на собственную видеоплатформу, отказавшись от решения внешнего вендора, которое ограничивало развитие сервиса и не позволяло масштабировать продукт под потребности аудитории. Новое решение обеспечило технологическую независимость сервиса от зарубежного ПО, ускорило вывод новых функций и повысило устойчивость инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ключевой задачей стал бесшовный переход без остановки работы сервиса. Для реализации проекта была описана полная модель данных и выявлены все зависимости функционала, предоставляемого внешней платформой. Поскольку одновременное переключение всех пользователей было невозможно, команда KION реализовала двустороннюю синхронизацию данных между платформой внешнего вендора и собственной видеоплатформой. В решении задачи с парком legacy-устройств был разработан компонент, полностью повторяющий API внешней платформы, но использующий в качестве бэкенда собственный сервис.

Для реализации бесшовного перехода всех пользователей была построена частная инсталляция с помощью команды MWS, которая выдерживала двойную нагрузку от клиентов и синхронизацию данных, а также реализовывала GEO-резервирование (active-active). После поднятия платформы на новом ресурсе начался процесс миграции.

Для создания сервера хранения и раздачи контента было протестировано решение от MWS Cloud PlatformObject Storage, куда в дальнейшем и перенесли всю медиатеку KION.

Чтобы минимизировать риски, было проведено исследование внутренней архитектуры фасада внешнего вендора, которая имеет несколько GEO-выносов. Специалисты, внося изменения в конфигурацию внешней платформы, посервисно направляли запросы пользователей из выбранных регионов, плавно увеличивая нагрузку на собственную видеоплатформу.

Параллельно стартовало обновление на пользовательских устройствах для перехода на видеоплатформу KION. Этот процесс управлялся через A/B-эксперименты. После того как все запросы пользователей были перенесены на собственное решение, минуя платформу внешнего вендора, синхронизация данных была отключена.

«Новая платформа обеспечивает улучшенную поддержку и стабильность сервиса, а также позволяет команде быстрее внедрять обновления и новые функции. Теперь KION полностью контролирует технологическую основу продукта: от внедрения персонализированных решений до масштабирования под растущие нагрузки. Также важно отметить, что в ходе проекта внутри компании была сформирована уникальная команда специалистов с компетенциями, которые ранее были представлены на российском рынке в ограниченном объеме. Это усилило внутреннюю экспертизу KION в технических аспектах», — отметил директор по цифровому развитию KION Алексей Арефьев.

Переход на собственную платформу позволил KION укрепить ключевые технологические компетенции и подтвердил возможность разработки высоконагруженных видеоплатформ на отечественном рынке. Новая платформа позволяет получить дополнительные возможности для масштабирования и ускорения разработки, сохраняя стабильность под растущими нагрузками.

