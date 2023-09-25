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Хранить резервные копии «Кибер бэкапа» в облаке Yandex Cloud стало удобнее

Компания «Киберпротект» совместно с сервисом Yandex Cloud представила шлюз резервного копирования для хранения резервных копий в объектном хранилище Yandex Object Storage. Это приложение, которое помогает в считаные минуты развернуть в Yandex Cloud всю необходимую инфраструктуру и использовать объектное облачное хранилище S3 как место назначения для резервных копий СРК «Кибер бэкап». Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Компания «Киберпротект» совместно с сервисом Yandex Cloud представила шлюз резервного копирования для хранения резервных копий в объектном хранилище Yandex Object Storage. Это приложение, которое помогает в считаные минуты развернуть в Yandex Cloud всю необходимую инфраструктуру и использовать объектное облачное хранилище S3 как место назначения для резервных копий СРК «Кибер бэкап».

Хранение резервных копий в облаке позволяет заказчикам оптимизировать ИТ-ресурсы предприятий, а также в полной мере реализовать правило «3-2-1» — общепризнанный стандарт резервного копирования: иметь три копии данных на двух разных типах носителей и еще одну копию хранить удаленно, на случай локального происшествия.

«В решении «Кибер бэкап» уже давно есть возможность резервного копирования в различные S3-хранилища через шлюз резервного копирования. Теперь мы значительно улучшили интеграцию с Yandex Cloud. Развертывание инфраструктуры для резервного копирования в S3-хранилище Yandex Cloud стало максимально простым и быстрым, не требует затрат на приобретение лицензий, оборудования, установку и администрирование», — сказал Андрей Пономаренко, руководитель группы разработки продукта.

Приложение «Шлюз резервных копий СРК Кибер бэкап» доступно в магазине Yandex Cloud Apps. В процессе автоматического развертывания создаются все необходимые облачные ресурсы — виртуальные машины, виртуальные диски, корзина для хранения резервных копий (S3 bucket), сетевой балансировщик нагрузки, сервисные учетные записи и др., настраивается балансировка запросов к шлюзу резервного копирования. Сразу после установки приложения шлюз резервного копирования готов к работе, и резервные копии можно сохранять в объектное хранилище, минуя панель управления шлюзом.

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«Киберпротект» — российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных (DLP) и инфраструктурного программного обеспечения. Решениями компании пользуются организации любого масштаба. Продукты «Киберпротекта» входят в реестр отечественного ПО, сертифицированы ФСТЭК.

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