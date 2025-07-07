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Арустамов Алексей


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 В VK Cloud появилось решение для бизнес-аналитики 1
14.11.2023 «Норбит» и Loginom Company будут вместе продвигать аналитические решения на low-code 1
03.04.2023 Loginom Company и ИТ-вендор Goodt заключили соглашение о партнерстве 1
22.08.2022 РДТЕХ и Loginom Company заключили соглашение о партнерстве 1
05.05.2022 Neoflex и Loginom объявили о cтратегическом партнерстве 1
15.03.2021 «Ланит» и Loginom Company заключили соглашение о партнерстве 1
02.11.2017 Продвинутая бизнес-аналитика станет массовой 1
19.10.2011 Самое популярное в России BI-решение создано в Рязани 2

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Арустамов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 35 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 3
Qlik - QlikTech 160 1
Neoflex - Неофлекс 238 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 251 1
Ланит - Норбит - Norbit 385 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 376 1
Navicon - Навикон 303 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4227 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Quelle - Квелли - Майл Ордер Сервис 22 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 231 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2998 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 744 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4960 7
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1371 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5659 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21206 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53814 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5440 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 827 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69119 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10817 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32304 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22064 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11690 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 514 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11847 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3476 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6988 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30821 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2273 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10911 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3341 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 197 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 565 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3768 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1899 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7177 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6959 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25074 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1038 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 87 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9747 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16371 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2937 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7807 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 422 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2556 1
Loginom Company - Deductor 24 2
Qlik Qlikview 117 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1031 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1143 1
JavaScript - JS - язык программирования 1272 1
Apple iPhone 6 4863 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 242 1
Ланит - Lansoft - Goodt Insight BI-платформа 8 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 43 1
Apple macOS 2135 1
Stack Group - M1Cloud Object Storage 32 1
Головатый Леонид 10 1
Лазебный Антон 10 1
Еремеев Сергей 25 1
Щапов Роман 7 1
Лазаренко Дмитрий 66 1
Ивакин Артем 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 150548 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44484 1
Беларусь - Белоруссия 5888 1
Украина 7689 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 665 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52722 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17994 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53091 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3037 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49635 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14320 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30550 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1255 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25012 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11354 1
Образование в России 2406 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 315 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6902 1
Blacklist - Чёрный список 646 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9319 1
TAdviser - Центр выбора технологий 411 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 247 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 220 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 11 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1174 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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