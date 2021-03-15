«Ланит» и Loginom Company заключили соглашение о партнерстве

Loginom Company и «Ланит» подписали соглашение о стратегическом партнерстве для совместного выполнения «под ключ» комплексных ИТ-проектов, продажи ПО и оказания услуг ИТ-консалтинга.

Сотрудничество компаний Loginom Company и «Ланит» позволит расширить сферы их деятельности и улучшит позиции на ключевых рынках. Партнеры сосредоточат свои усилия на совместном продвижении решений, построенных на базе low-code-платформы Loginom. Компании намерены осуществлять информационную и консалтинговую поддержку друг друга при выполнении общих проектов.

Леонид Головатый, вице-президент, директор департамента корпоративных систем «Ланит», сказал: «Партнерство с Loginom Company расширит наши возможности в части предложения заказчикам качественных ИТ-продуктов. Объединение усилий позволит более эффективно работать с крупными корпоративными и государственными заказчиками за счет использования партнерских статусов и внедрения программного обеспечения собственной разработки».

Алексей Арустамов, директор Loginom Company: «Успешный опыт «Ланита» на рынке дает нам дополнительное преимущество в популяризации low-code-идеологии, ее востребованности в целом. Мы убеждены, что low-code-подход поможет российским компаниям быть гибкими и быстро адаптироваться к новым условиям работы».