Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182560
ИКТ 14196
Организации 11033
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3504
Системы 26172
Персоны 78437
География 2942
Статьи 1552
Пресса 1248
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2714
Мероприятия 869

Ивакин Артем


УПОМИНАНИЯ


09.09.2025 «Норбит» автоматизирует хранение данных для Hoff 1
18.07.2024 «БФТ-Холдинг» и «Норбит» поддержат цифровизацию крупного бизнеса 1
27.06.2024 За последние три года доля внедрения российских BI-решений выросла почти в восемь раз 1
12.12.2023 «Норбит» и «Мегапьютер» объявили о старте партнерства в сфере аналитики больших данных 1
27.11.2023 «Норбит» и НОТА развивают бизнес-партнерство 1
14.11.2023 «Норбит» и Loginom Company будут вместе продвигать аналитические решения на low-code 1
24.07.2023 «Норбит» предложит бизнесу решение для управления НСИ «Гармония MDM» 1
10.05.2023 «Норбит» и «Консалтика» будут вместе внедрять решения для финансовой сферы 1
19.04.2023 Cloud и «Норбит» заключили партнерское соглашение 1
20.03.2023 «Норбит» стала партнером «Датакаталог» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Ивакин Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Норбит - Norbit 391 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2206 7
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 306 2
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 36 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 484 1
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 13 1
К2Тех 199 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 353 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 182 1
Консалтика 1 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 343 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 122 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 135 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32945 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5080 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21914 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7327 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7077 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70542 4
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 843 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55094 4
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1049 4
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1923 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1452 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2314 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2076 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22367 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7940 2
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 566 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25477 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10864 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7132 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 586 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16683 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2980 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5604 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 703 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1031 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5629 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 352 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 526 1
Data Governance - Руководство данными - data-культура 149 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14343 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1141 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 393 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 308 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4429 1
Оповещение и уведомление - Notification 5168 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3457 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5802 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5709 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 810 1
Data Lineage - Линия данных - Происхождение данных - процесс отслеживания перемещения данных от их источника до конечных точек 18 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata harmony MDM - Гармония MDM - Navicon MDM - Navicon Master Data Management 23 1
ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 23 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 77 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 58 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 127 1
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 9 1
Luxms BI 91 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 1
Консалтика - Нейронавтика 1 1
Консалтика - Multiverse 4 1
FanRuan - FineBI 26 1
Ланит - Lansoft - Goodt Insight BI-платформа 8 1
1С:Аналитика 24 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ЕНСИ - Единая система управления нормативно-справочной информацией 18 1
Комаров Михаил 22 1
Новоселов Иван 35 1
Зотов Андрей 34 1
Обелов Евгений 12 1
Русских Алексей 9 1
Спирин Антон 84 1
Захаренко Юлия 20 1
Красников Дмитрий 7 1
Арустамов Алексей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 152858 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14358 1
Азия - Азиатский регион 5682 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50234 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53847 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9690 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5707 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7215 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5359 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6515 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5166 1
Экономический эффект 1157 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2877 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25364 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5232 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382675, в очереди разбора - 734056.
Создано именных указателей - 182560.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: