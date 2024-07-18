«БФТ-Холдинг» и «Норбит» поддержат цифровизацию крупного бизнеса

«Норбит» и «БФТ-Холдинг», разработчик программных продуктов, подписали соглашение о партнерстве. Это позволит обеим компаниям эффективно работать с Enterprise-заказчиками, обеспечивая их оптимальными решениями под задачи бизнеса и необходимой консалтинговой и управленческой поддержкой. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга»

Основные усилия планируется сосредоточить на флагманских продуктах «БФТ-Холдинга»: «БФТ.ЕНСИ» — MDM-системе централизованного управления нормативно-справочной информацией и мастер-данными, «БФТ.Хранилище электронных документов» — системе для долгосрочного хранения и предоставления электронных документов, «БФТ.Управление активами» — едином решении для комплексного управления эксплуатацией имущества. В рамках сотрудничества специалисты «Норбит» будут предлагать их клиентам, заниматься внедрением и дальнейшим развитием.

Юлия Захаренко, директор по маркетингу и партнерским отношениям «БФТ-Холдинга»: «Объединение опыта и экспертизы наших компаний — важный шаг, который поможет корпоративным заказчикам получить доступ к передовым отечественным разработкам. Включение продуктов «БФТ-Холдинга» в портфель «Норбит» сформирует комплексное предложение, основанное на стеке российских решений, что позволит бизнесу ускорить реализацию стратегии технологического суверенитета».

Артем Ивакин, директор по развитию бизнеса «Норбит»: «Data-driven подход, который сейчас активно внедряют в самых разных отраслях, требует современных ИТ-инструментов. На их базе создаются надежные и безопасные условия для хранения и использования данных, необходимых для быстрого принятия обоснованных управленческих решений. Наше партнерство откроет рынку доступ к развитому портфолио таких систем от «БФТ-Холдинга».