Разделы

Бизнес Цифровизация
|

«БФТ-Холдинг» и «Норбит» поддержат цифровизацию крупного бизнеса

«Норбит» и «БФТ-Холдинг», разработчик программных продуктов, подписали соглашение о партнерстве. Это позволит обеим компаниям эффективно работать с Enterprise-заказчиками, обеспечивая их оптимальными решениями под задачи бизнеса и необходимой консалтинговой и управленческой поддержкой. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга»

Основные усилия планируется сосредоточить на флагманских продуктах «БФТ-Холдинга»: «БФТ.ЕНСИ» — MDM-системе централизованного управления нормативно-справочной информацией и мастер-данными, «БФТ.Хранилище электронных документов» — системе для долгосрочного хранения и предоставления электронных документов, «БФТ.Управление активами» — едином решении для комплексного управления эксплуатацией имущества. В рамках сотрудничества специалисты «Норбит» будут предлагать их клиентам, заниматься внедрением и дальнейшим развитием.

Проверки бизнеса в цифровом формате: что изменится с 2025 года. Инфографика
Цифровизация

Юлия Захаренко, директор по маркетингу и партнерским отношениям «БФТ-Холдинга»: «Объединение опыта и экспертизы наших компаний — важный шаг, который поможет корпоративным заказчикам получить доступ к передовым отечественным разработкам. Включение продуктов «БФТ-Холдинга» в портфель «Норбит» сформирует комплексное предложение, основанное на стеке российских решений, что позволит бизнесу ускорить реализацию стратегии технологического суверенитета».

Артем Ивакин, директор по развитию бизнеса «Норбит»: «Data-driven подход, который сейчас активно внедряют в самых разных отраслях, требует современных ИТ-инструментов. На их базе создаются надежные и безопасные условия для хранения и использования данных, необходимых для быстрого принятия обоснованных управленческих решений. Наше партнерство откроет рынку доступ к развитому портфолио таких систем от «БФТ-Холдинга».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Хакеры воруют данные российских компаний, испугав уроками по информационной безопасности от ФСБ

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

CNews Analytics опубликовал рейтинг демолабораторий для тестирования ИТ-решений

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte с экраном нового поколения

6 причин, почему изогнутый дисплей бесполезен

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024