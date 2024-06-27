За последние три года доля внедрения российских BI-решений выросла почти в восемь раз

Нетворкинг-платформа Digital Leader раскрыла результаты исследования российского рынка BI-решений, проведенного в партнерстве с компаниями «К2Тех» Data Lab, Kept, Arenadata и «Норбит». За период с 2021 г. по I квартал 2024 г. доля внедрений зарубежных BI-решений снизилась с 90% до 23%, российских – возросла с 9% до 68%. Об этом CNews сообщили представители Digital Leader.

Методология опроса: исследование состояния BI-рынка в России проводилось на основе результатов 29 глубинных интервью с представителями топ-600 компаний из отраслей промышленности, ритейла и финтеха, а также анализа 365 проектов, реализованных компаниями «К2Тех» Data Lab, «Норбит», и тендеров из открытых источников.

Компании enterprise-сегмента, которые продолжали по инерции использовать западные продукты или прибегали к комбинированным решениям, активно обращаются к российским BI-системам. Заказчики отмечают, что уход зарубежных вендоров повлек за собой сложности с приобретением или продлением лицензии, обновлением и сопровождением их решений, а также дефицит специалистов для доработки, интеграции и технической поддержки.

В 42% проектов компании отдали предпочтение российским вендорам: Visiology, «Форсайт», Luxms BI, Loginom, «1С:Аналитика», Goodt Insight. Реже принимали решение об использовании азиатской платформы FineBI. В качестве альтернативы некоторые компании своими силами частично дорабатывают продукты с открытым исходным кодом, например, Apache Superset.

«Среди российских BI-решений отсутствуют очевидные лидеры. Однако отечественному бизнесу нужно будет определиться с наиболее подходящим продуктом, с учетом задач, требований и стратегии на будущее. Наше совместное исследование как раз поможет сделать это осознанно, опираясь на карту решений, отраслевые сценарии и эффекты, а также тренды, которые фиксируют опрошенные эксперты», — отметил директор по развитию бизнеса «Норбит» Артем Ивакин.

Опрос показал, что при выборе решения наиболее значимыми факторами становятся: стоимость лицензий и внедрения, производительность, функциональность. Среди компаний с численностью сотрудников от 8 до 15 тыс. человек масштабные внедрения систем от 1000 пользователей востребованы у 24%, 48% ограничиваются инсталляциями до 200 лицензий. 64% компаний предоставляют доступ к операционной аналитике всем сотрудникам. Для трети респондентов целевой пользователь BI-систем — высшее руководство, которое осуществляет мониторинг бизнес-показателей в режиме реального времени.

«Российский рынок BI-систем развивается уверенными темпами. Как показывает практика не только в BI-сегменте, но и на рынке продуктов по работе с данными, заказчики понимают, что продолжение использования зарубежных решений — это путь, который неизбежно ведет к стагнации», — считает руководитель департамента поддержки продаж Arenadata Александр Тимчур.

Важным фактором остается безопасность данных. Во избежание рисков 80% заказчиков разворачивают BI-системы во внутренней инфраструктуре. Однако некоторые компании enterprise-сегмента готовы рассмотреть облачные сервисы, если будет предложена низкая цена и использована отечественная платформа.

«Мы явно видим запрос рынка на развитие облачных российских решений. Многие BI-системы, представленные сегодня на рынке, уже сопоставимы с зарубежными по функциональности и даже опережают их по ряду параметров: удобство интерфейса, поддерживаемые источники данных и уровень вендорской поддержки», — сказал руководитель производства управления данными Big Data & BI «К2Тех» Дмитрий Красников.

«Сегодня мы наблюдаем динамичное развитие BI-продуктов в России – большая часть вендоров с повышенным вниманием относится к обратной связи от клиентов, учитывает их предложения и замечания в регулярных обновлениях. Поэтому мы можем надеяться, что существующая недостаточность функционала некоторых решений, ограничивающая использование новых возможностей в реальных кейсах из-за отсутствия гибкости в настройке, в скором времени будет исправлена», — отметила директор технологической практики Kept Дарья Максимова.