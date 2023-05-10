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«Норбит» и «Консалтика» будут вместе внедрять решения для финансовой сферы

«Норбит» (входит в группу «Ланит») и «Консалтика» объявили о старте сотрудничества. В совместных планах – расширение продуктового направления, благодаря которому российские компании получат доступ к отечественным финансовым решениям для мониторинга, предотвращения мошенничества, а также управления операционными, кредитными и другими видами рисков.

«Норбит» будет продавать и внедрять технологичные финансовые ИТ-продукты от компании «Консалтика». В их числе система для обработки комплексных событий Multiverse и платформа для управления корпоративными рисками «Нейронавтика». Решения зарегистрированы в реестре отечественного ПО, их уже используют крупнейшие банки России и СНГ.

Платформенный подход «Консалтики» позволяет заказчикам использовать бизнес-приложения в области AML (противодействие легализации незаконных доходов), AntiFraud (комплекс мер, направленный на предотвращение мошеннических транзакций), автоматизации управления рисками. У пользователей этих решений есть возможность самостоятельно дорабатывать и настраивать сервисы, сокращая расходы и сроки реализации проектов.

Михаил Комаров, директор по развитию бизнеса и продукта «Консалтика», сказал: «Мы видим большой интерес к нашим разработкам на рынке. Партнерство позволит расширить возможности для работы с ключевыми клиентами в России, чтобы продвигать программные продукты и создавать совместные решения. Также это поможет использовать накопленную экспертизу и ресурсную базу «Норбит» для будущих внедрений».

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Артем Ивакин, директор по развитию направления Big Data&AI компании «Норбит», сказал: «Финансовый сектор находится в стадии активного перехода на отечественное ПО. Объединив усилия с командой «Консалтики», мы сможем не только предложить заказчикам передовые решения, лучшие в своей области. Также мы обеспечим быструю миграцию, высокую производительность и масштабируемость нового ИТ-ландшафта при сравнительно низкой стоимости владения».

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