«Норбит» внедрит ИИ-ассистента для «Асконы»

«Норбит» подключит чат-бота на базе собственной большой языковой модели (LLM) Norbit GPT к контакт-центру «Асконы», отечественного производителя и ритейлера товаров для дома и здорового сна. Решение будет развернуто on-premise и обучено на данных компании. Реализация проекта в несколько раз ускорит обработку запросов покупателей, сократит трудозатраты специалистов первой линии поддержки и повысит качество клиентского сервиса.

Новая система придет на замену устаревшей и менее гибкой. В поисках подходящего варианта специалисты «Асконы» проанализировали целый ряд open‑source-продуктов, облачных сервисов и корпоративных on‑prem-платформ. Norbit GPT была выбрана за соответствие требованиям информационной безопасности, наличие готовых интеграций с ключевыми бизнес‑системами и предсказуемость совокупной стоимости владения. Результаты пилота, проведенного экспертами «Норбит», подтвердили эффективность на целевых сценариях, готовность к быстрому вводу в промышленную эксплуатацию и масштабированию.

Чат-бот «Норбит» будет развернут в ИТ-контуре «Асконы» для минимизации рисков утечки персональной и конфиденциальной информации. Его дообучат на базе знаний компании и ее внутренних данных: регламентах, библиотеках, сервисных обращениях. Это повысит точность и скорость ответов (на поиск будет тратиться порядка 10-20 секунд (ранее до трех минут), а также позволит учитывать специфику отрасли и конкретные стандарты обслуживания, снизит нагрузку на специалистов контакт-центра. Благодаря высокой адаптивности Norbit GPT, возможности системы можно будет расширять через подключение новых LLM, появляющихся на рынке. При увеличении количества пользователей для поддержки быстродействия решения достаточно будет добавить мощности GPU без необходимости изменений архитектуры.

Денис Шевченко, руководитель платформы CRM и омниканальных сервисов «Асконы», сказал: «Обширная экспертиза «Норбит» в разработке и внедрении передовых ИИ-решений поможет значительно ускорить обработку входящих запросов, разгрузить операторов и сэкономить до 60-90% времени на поиск ответов. Также, что более ценно, создать эталонный сервис, основанный на глубоком знании линейки продуктов, форматов коммуникации, специфики процессов. Интеллектуальный помощник станет надежным партнером для сотрудников, а on-premise-подход обеспечит полный контроль над данными, критически важный для крупных производителей».

Артем Ивакин, директор по развитию бизнеса «Норбит», отметил: «Внедрение ИИ-инструментов — не просто очередной этап автоматизации и увеличения процента лояльных клиентов, но и серьезная инвестиция в цифровое будущее и конкурентоспособность бизнеса. Новые типы LLM-моделей позволяют генерировать ответы на основе актуальных данных из внутренних баз знаний заказчика и подстраиваться под привычный стиль взаимодействия компании, делая коммуникацию через бот максимально органичной».