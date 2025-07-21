AI Vendor Kit на базе платформы Norbit GPT состоит из набора модулей, которые позволят вендорам быстрее внедрять искусственный интеллект в собственные решения, усиливая ценностное предложение и повышая их конкурентоспособность. AI Vendor Kit включает самые востребованные сервисы работы с текстом на основе генеративного ИИ: поиск по базам знаний, суммаризацию, анализ тональности и отзывов. Решение разворачивается на локальных серверах. Такой вариант минимизирует риски нарушения конфиденциальности, упрощает адаптацию и дообучение моделей. Также оптимизирует расходы на использование ИИ, снимая необходимость оплачивать каждый запрос.