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Ланит Норбит Norbit GPT AI Vendor Kit


AI Vendor Kit на базе платформы Norbit GPT состоит из набора модулей, которые позволят вендорам быстрее внедрять искусственный интеллект в собственные решения, усиливая ценностное предложение и повышая их конкурентоспособность. AI Vendor Kit включает самые востребованные сервисы работы с текстом на основе генеративного ИИ: поиск по базам знаний, суммаризацию, анализ тональности и отзывов. Решение разворачивается на локальных серверах. Такой вариант минимизирует риски нарушения конфиденциальности, упрощает адаптацию и дообучение моделей. Также оптимизирует расходы на использование ИИ, снимая необходимость оплачивать каждый запрос.

 

 

УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 «Норбит» представила прикладное решение AI MasterData для автоматизации процесса нормализации нормативно-справочной информации 1
04.12.2024 «Норбит» выпустил обновленную версию Norbit GPT для работы с корпоративными базами знаний 1
19.09.2024 «Норбит» выпустила AI Vendor Kit для быстрого внедрения ИИ 2
15.02.2024 «Норбит» представила собственную GPT-модель 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Норбит - Norbit 387 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2196 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15729 3
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 421 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30924 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69443 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4858 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32459 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7160 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3956 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3523 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 880 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54105 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3298 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 534 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - GPT - Generative pre-trained transformer - Генеративный предобученный трансформер 48 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21376 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12507 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7677 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1040 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7215 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10873 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16422 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5888 1
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6571 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4289 1
Экономический эффект 1139 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2595 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14393 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11216 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7101 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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