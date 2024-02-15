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«Норбит» представила собственную GPT-модель

Департамент искусственного интеллекта «Норбит» (входит в группу «Ланит») разработал собственную большую языковую модель (LLM, Large Language Model) – Norbit GPT. Решение позволит российским компаниям быстро внедрять в бизнес-процессы инструменты генеративного ИИ, повышая производительность, снижая издержки и обеспечивая конкурентные преимущества.

Модель подходит для генерации текстов, суммаризации, обработки и анализа данных, а также для подготовки ответов на обращения пользователей в службу поддержки или запросов в базу знаний компании. Решение дообучено на большом массиве русскоязычных данных. Его легко кастомизировать под специфику и задачи клиента. Для этого в качестве датасетов могут использоваться внутренние данные – регламенты, библиотеки, сервисные обращения и многое другое.

Norbit GPT может быть развернута как в облаке, так и на серверах клиента, что значительно минимизирует риски утечки персональной и конфиденциальной информации. Решение также имеет API (Application Programming Interface — программный интерфейс приложения) для подключения к корпоративным информационным системам, который упрощает интеграцию и взаимодействие с имеющейся инфраструктурой.

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Модель позволяет решать широкий круг рутинных задач, экономя время сотрудников самых разных профессий. В том числе помогает маркетологам в создании креативных материалов, менеджерам по продажам – в написании клиентских писем, ассистирует ИТ-специалистам в разработке кода, для HR – генерирует тренинги, проверяет документы и классифицирует резюме при массовом найме. Norbit GPT успешно пилотируется в нескольких CRM-, SRM- и HRM-проектах, а также в корпоративных чат-ботах.

Дмитрий Демидов, руководитель лаборатории инноваций «Норбит», сказал: «GPT-технологии кардинально меняют бизнес, модифицируют подходы к созданию контента, управлению и решению рутинных задач. В «Норбит» уже накоплены компетенции и экспертиза по ML, собрана сильная экспертная команда. Это позволило нам в числе первых создать собственную языковую модель. Я уверен, что наши клиенты будут использовать все ее преимущества для активного развития и поиска новых точек роста. Если в ваших бизнес-процессах есть направления, в которых задействованы большие объемы текстовых данных, мы можем предложить пилотный проект автоматизации на основе Norbit GPT и варианты его интеграции в корпоративную информационную инфраструктуру».

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