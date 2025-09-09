Разделы

«Норбит» автоматизирует хранение данных для Hoff

«Норбит» совместно с «Хофф Тех» обеспечит переход российской сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff на современное хранилище корпоративных данных (КХД). Проект позволит повысить эффективность, надежность и масштабируемость хранения и обработки информации в компании. Об этом CNews сообщили представители «Норбит».

До старта миграции корпоративное хранилище данных Hoff было построено на базе иностранного решения, с загрузкой данных из нескольких источников. На начальном этапе проекта эксперты Норбит провели детальное предпроектное обследование, по итогам которого была построена дорожная карта миграции.

При переходе важно было не только улучшить пользовательский опыт в аналитике при поддержании горизонтальной масштабируемости системы, но и снизить стоимость разработки, изменений и поддержки ИТ-решения. Для организации КХД выбрана MPP-система Arenadata DB, обеспечивающая надежность хранения и повышенную скорость обработки аналитических данных. Кроме того, интеграция с сервисом Kafka обеспечивает оперативность передачи информации из источников.

Проект является первым этапом разработки, в рамках которой будут осуществлены реинжиниринг и миграция всех компонентов КХД в Hoff. Специалисты «Норбит» создали функциональные требования к 21 витрине, покрывающие огромное количество показателей и метрик внутри аналитических команд. Таким образом удалось провести интеграцию с тремя системами-источниками. В планах команды - выгрузить 276 объектов данных на сырой слой, 110 объектов – в ядро хранилища. Общее количество атрибутов – 861, что составляет порядка 35 Тб.

Как повысить эффективность управления доступом: опыт контактного центра «Ростелекома» и 1IDM
Цифровизация

Максим Смирнов, директор по управлению данными Hoff Tech: «Проект только стартовал, но мы уже ощущаем бизнес-эффекты от внедрения КХД. Команда «Норбит» реорганизовала ключевые принципы взаимодействия с большими данными: оптимизировала ресурсы, провела модернизацию архитектуры решения и обеспечила его гибкость. Аналитика стала более точной, ускорилась производительность системы – у нас есть четкие стандарты работы с информацией. Планируем продолжать сотрудничество в этом направлении и автоматизировать еще не охваченные цифровизацией объемы данных».

Артем Ивакин, директор по развитию бизнеса «Норбит»: «Внедрение корпоративных хранилищ данных – не просто тренд, а необходимое условие для цифровой трансформации бизнеса. КХД дает компаниям мощные инструменты для стратегического планирования, учета и анализа. Это особенно ярко проявляется в ритейле, где такая оптимизация позволяет снижать затраты, эффективнее прогнозировать спрос и оркестровать информацию о клиентах. Бизнес также получает возможности предиктивной аналитики, а, значит, может с большей уверенностью выстраивать долгосрочную стратегию развития».

