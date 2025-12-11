«Норбит» автоматизировал управление метаданными в РНПК

«Норбит» внедрил в Российской национальной перестраховочной компании (АО РНПК) отечественное решение Arenadata Catalog. Платформа развернута в рамках развития системы управления качеством данных и закладывает основу для внедрения Data-driven культуры в компании. Об этом CNews сообщили представители «Норбит».

Проект реализован при участии экспертной команды «Норбит», которая обладает обширной экспертизой и портфолио успешных проектов по запуску корпоративных хранилищ данных и нормализации нормативно-справочной информации. На старте специалисты интегратора провели детальный анализ планируемых к подключению источников метаданных, собрали требования к функционалу каталога.

Технологической основой проекта стала система управления корпоративными данными Arenadata Catalog (ADC) от Группы Arenadata. Менее чем за один год систему развернули в контуре РНПК, подключили к системам-источникам. Эксперты «Норбит» разработали механизмы для сверки качества информации (корпоративных данных). Также в рамках проекта были каталогизированы ключевые объекты данных: сформированы и загружены их описания, выполнена привязка к элементам бизнес-глоссария для удобства поиска пользователями.

В результате создан единый каталог метаданных, реализована прослеживаемость данных (Data Lineage) для важнейших этапов в процессах урегулирования убытков. Разработан бизнес-глоссарий с унифицированными терминами и определениями, обеспечено управление качеством через профилирование и автоматизированные проверки. Это закладывает основу для ускорения подготовки и доставки данных системам-потребителям. Процесс поиска и анализа информации становится более управляемым и предсказуемым.

Владимир Егоров, директор департамента по информационным технологиям РНПК: «Переход на Arenadata Catalog – это не просто элемент ИТ-трансформации ИТ. Проект позволил нам сделать первые уверенные шаги в построении практик Data Governance и заложить системный подход к управлению метаданными Внедрение решения помогло начать изменения в процессах предоставления данных бизнес-пользователям. На первичном этапе это сопряжено с дополнительными временными затратами на отладку взаимодействия, но в среднесрочной перспективе позволит достаточно существенно сократить время обработки данных для ускоренной подготовки качественной деловой аналитики и корпоративной отчетности».

Артем Ивакин, директор по развитию бизнеса «Норбит»: «Успех кейса подтвердил эффективность методик команды, охватывающих полный цикл перехода на Arenadata Catalog. Мы, как интегратор, закрепили наши практики, которые ускоряют и снижают риски реализации аналогичных проектов. Это вывело нас на новый уровень компетенций – от технического до управленческого консалтинга. Используя ADC как мощный фундамент, мы помогаем заказчику выстроить качественные процессы и понимаем, как связать технические возможности платформы с индивидуальными бизнес-требованиями и организационной структурой».