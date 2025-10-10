Акционерное общество «Российская Национальная Перестраховочная Компания» (РНПК) – российский перестраховщик, обеспечивающий стабильность отечественного страхового рынка и отвечающий за перестрахование крупных рисков в России. РНПК создана во исполнение Федерального Закона № 363-ФЗ от 3.07.2016 г. о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» решением Совета директоров единственного учредителя — Центрального Банка России, которому принадлежит 100% акций компании. Оплаченный уставный капитал — 21,3 млрд рублей. Лицензия на перестрахование ПС № 4351 от 12.10.2016 г.