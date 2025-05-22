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ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» и риск-офис РНПК заключили соглашение

Риск-офис Российской Национальной Перестраховочной Компании (РНПК) и ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» приступят к информационно-аналитическому взаимодействию в области моделирования и анализа катастрофических рисков. Об этом CNews сообщили представители РНПК.

Начатое сотрудничество позволит Риск-офису перестраховщика применять возможности Аналитического центра для совершенствования аналитических данных о катастрофичческих рисках и разработки моделей наиболее значимых из них. Также сотрудничество позволит повысить информированность органов власти всех уровней и компаний реального сектора экономики о вероятном экономическом ущербе от воздействия природных катастроф и необходимости учета катастрофических рисков.

Инициатива реализуется в рамках проекта Национальный Риск-офис. РНПК разработаны уникальные методики моделирования и оценки ущерба от рисков наводнений и землетрясений, а также автоматизированная информационно-аналитическая система, используемая в качестве инструмента анализа.

РНПК готова предоставлять продукты анализа моделирования соответствующих рисков для объекта, группы объектов, района или субъекта России в целом. Среди таких продуктов – анализ оценки вероятности наступления наводнений и землетрясений; оперативная оценка ущерба от вероятных или наступивших наводнений и землетрясений; экономические рекомендации организациям.

Подписанное соглашение направлено на повышение уровня культуры учета катастрофических рисков, предупреждение и снижение степени их воздействия на экономику страны.

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«Современный мир меняется на глазах. Важное значение приобрело умение моделировать возможные риски и угрозы, заблаговременно готовиться к снижению неблагоприятных последствий. Именно вода в ближайшее время станет главным ресурсом человечества, а потому имеет стратегическое значение для устойчивого развития государства. В то же время, вода – невероятная по своей силе природная стихия. Ее мощь возрастает в условиях глобального изменения климата», – сказал заместитель директора ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» Андрей Мацуров.

Александр Щеглов, заместитель председателя правления РНПК: «Реализация соглашения позволит улучшить информационную обеспеченность органов власти всех уровней и компаний реального сектора экономики в вопросах оценки катастрофических рисков. Мы уверены, что соглашение послужит основой для долгосрочной и плодотворной работы, оказывающей положительное влияние на стабильность экономики Российской Федерации в части предупреждения катастрофических рисков и снижения степени их воздействия».

Сегодня РНПК является центром экспертизы и аналитики на российском страховом рынке. Риск-офис перестраховщика обладает уникальными разработанными совместно с научными академическими институтами методиками по оценке экономических последствий реализации катастрофических рисков и создает инструменты для прогнозирования подверженности объектов рискам ЧС. В рамках проекта Национальный Риск-офис РНПК готова предоставлять партнерам продукты по анализу моделирования рисков наводнений и землетрясений.

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