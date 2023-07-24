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«Норбит» предложит бизнесу решение для управления НСИ «Гармония MDM»

Один из крупнейших российских интеграторов «Норбит» (входит в группу «Ланит») и разработчик системы управления нормативно-справочной информацией (НСИ) «Гармония MDM» заключили партнерское соглашение. «Норбит» займется продвижением ИТ-продукта на рынке. Благодаря сотрудничеству отечественный бизнес, особенно крупные заказчики со сложной территориально распределенной структурой, сможет повысить скорость работы с данными и снизить суммарные трудозатраты на поддержку их качества и интеграций. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

«Гармония MDM» позволяет унифицировать информацию, создать ее единый источник в компании и своевременно обеспечивать остальные ИТ-системы достоверными сведениями. Для того, чтобы поддерживать справочники в актуальном состоянии, предусмотрены интеграции системы с базами ЕГРЮЛ, ФИАС, НРД, ЕФРСБ и другими. Применение решения позволяет нарастить качество данных и скорость обмена ими между ИТ-системами, повышается точность планирования.

При этом «Гармония MDM» — это low-code платформа: пользователи могут настраивать любые справочники и атрибуты прямо в интерфейсе без сложного программирования. Кроме того, в системе можно конфигурировать уведомления о любых событиях и проверять качество справочных данных с помощью бизнес-правил.

Артем Ивакин, директор по развитию направления Big Data&AI компании «Норбит»: «Мы активно развиваем партнерскую сеть и стараемся предложить клиентам надежные российские продукты с подтвержденной эффективностью и реальными кейсами использования. «Гармония MDM» — современное, проверенное решение для управления НСИ, которое поможет наладить продуктивную работу с корпоративной отчетностью для пользователей с любым уровнем технической подготовки. Система входит в реестр отечественного ПО, что позволяет использовать ее, в том числе, и в комплексных проектах для государственных организаций».

Евгений Обелов, технический директор «Гармонии MDM»: «Экономический эффект от внедрения нашей системы складывается из нескольких составляющих. Во-первых, это экономия расходов на ручной подготовке отчетности. Во-вторых, благодаря гармонизации НСИ можно оценить ключевые показатели компании в режиме реального времени, своевременно определить проблемы и узкие места, оптимизировать процессы. В результате снижаются финансовые и репутационные риски для бизнеса».

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«Гармония MDM» – российское решение для управления мастер-данными с более чем 10-летней историей внедрений. Система разработана на базе open source технологий и включена в реестр отечественного ПО.

Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») специализируется на разработке и внедрении эффективных решений для автоматизации бизнеса и государственного управления. «Норбит» занимается разработкой и внедрением ERP-, CRM-, SRM-, HR- и BI-систем, мобильных и веб-приложений, систем финансового планирования и бюджетирования, а также предоставляет услуги управленческого и ИТ-консалтинга.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.

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