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Neoflex и Loginom объявили о cтратегическом партнерстве

Neoflex, разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, и Loginom, российский разработчик продуктов и решений в области аналитики данных, заключили соглашение о партнёрстве. Сотрудничество позволит предлагать заказчикам из финансовой отрасли решение на базе аналитической платформы Loginom для построения систем принятия решений (СПР). Платформа внесена в реестр российского программного обеспечения, что решит задачи клиентов, связанные с импортозамещением.

Продукт на базе платформы Loginom и экспертизы Neoflex направлен на построение системы принятия решений для автоматизации процессов кредитования, комплаенс и AML в финансовых организациях. Заказчик получает готовое бизнес-решение с доступом к продвинутой аналитике и может своими силами проектировать сложные сценарии анализа данных без привлечения ИТ-департамента и программирования.

Loginom – это low-code платформа с визуальным конструктором, который позволяет настроить все процессы анализа больших объемов данных: интеграцию, подготовку, моделирование и визуализацию. Готовые интеграционные адаптеры к более чем двадцати источникам данных, среди которых ПФР, Credit Registry, ФНС, ФССП, «Контур.Фокус», все основные БКИ и другие дают возможность решению легко встраиваться в ИT-ландшафт любой сложности.

Функциональные возможности платформы включают формирование объединенной кредитной истории, применение скоринговых моделей, поиск по черным спискам, расчет рисковой группы и лимитов. Кроме того, Loginom реализует все аналитические процессы и методы: от простейших формул до машинного обучения. Также с помощью решения возможно реализовать сложные алгоритмы за счет встраивания кода на Python, JavaScript и R.

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Цифровизация

«У нашей компании большой опыт внедрения крупных промышленных и заказных решений в области систем принятия решений. Мы работаем со сложными ИТ-продуктами и делаем проекты с различным стеком технологий. Консалтинговая экспертиза Neoflex и возможности продукта Loginom обеспечат ИТ-поддержку критичного для банков и финансовых организаций процесса принятий решений, сделав его быстрым, гибким и эффективным», – отметил Антон Лазебный, ассоциированный партнер, руководитель центра компетенций «Финансовые рынки и риски» компании Neoflex.

«В связи с активно растущим спросом на импортозамещение бизнес-партнеры играют одну из ключевых ролей в распространении отечественного программного обеспечения. Богатый опыт команды Neoflex в финансовом секторе и наш многофункциональный аналитический продукт Loginom позволят клиентам решать бизнес-задачи любого уровня сложности», – сказал Алексей Арустамов, генеральный директор компании Loginom.

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