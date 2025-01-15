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Screven Edward Скривен Эдвард



15.01.2025 Из Oracle уволился главный архитектор Linux, Java и MySQL 1
21.09.2017 Oracle представила новые системы SPARC M8 1
18.04.2014 Fujitsu и Oracle оптимизировали SPARC-серверы Fujitsu M10 1
15.01.2014 Oracle приобрела Corente — поставщика технологии программно-конфигурируемых сетей для поставки облачных сервисов 1
18.12.2013 Клиенты Oracle смогут использовать OpenStack для управления продуктами и сервисами Oracle Cloud 1
14.10.2011 OpenOffice.org будет существовать на пожертвования 1
24.09.2010 Oracle анонсирует выход MySQL 5.5 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Screven Edward и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6687 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 2
Red Hat 1305 1
Intel Corporation 12197 1
Fujitsu 2041 1
Canonical 202 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
Oracle - Sun Microsystems - Star Division Software-Entwicklung und Vertriebs GmbH 24 1
Ampere Computing 49 1
Percona 4 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9274 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1889 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 1
OpenStack 488 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 412 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 774 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1453 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 176 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 650 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 455 1
Управляемость - Manageability 1731 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
Trigger - Триггер - триггерная система 271 1
Linux OS 9936 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 3
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 148 2
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment 178 2
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 120 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 235 1
Microsoft Office 3734 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Stack Group - M1Cloud Object Storage 26 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
Oracle - Sun Solaris SPARC SuperCluster 59 1
Fujitsu M - серия серверов 9 1
Oracle Engineered Systems 43 1
Oracle Exalogic 73 1
Oracle StorageTek 85 1
Oracle Hyperion Pillar 28 1
Apache OpenOffice 472 1
Oracle Office - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice 109 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 34 1
Microsoft Windows 15656 1
Oracle Public Cloud 13 1
Oracle Cloud Storage Services - Oracle Storage Cloud 10 1
Oracle Cloud Compute Services - Oracle Compute Cloud Service 4 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 59 1
MariaDB - SkySQL 40 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 312 1
Catz Safra - Катц Сафра 41 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2128 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6169 1
Silicon 483 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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