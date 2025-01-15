Screven Edward Скривен Эдвард
Screven Edward и организации, системы, технологии, персоны:
|Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 312 1
|Catz Safra - Катц Сафра 41 1
|Германия - Федеративная Республика 12681 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
|Silicon 483 1
|The Register - The Register Hardware 1551 1
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