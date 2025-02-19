Соколов Валентин
Соколов Валентин и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4157 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 1
|Селихов Андрей 2 1
|Петросян Вадим 14 1
|Вирясов Владислав 26 1
|Тимофеев Степан 2 1
|Дзвинко Роман 18 1
|Матюшин Михаил 16 1
|Суханос Олеся 4 1
|Полевой Сергей 3 1
|Крынина Евгения 16 1
|Лапшин Дмитрий 1 1
|Баканов Валерий 1 1
|Изместьев Кирилл 1 1
|Быстров Артем 1 1
|Богатырев Станислав 2 1
|Непейвода Николай 1 1
|Чернигин Михаил 1 1
|Исакевич Даниил 1 1
|Фомченков Семен 1 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 225 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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