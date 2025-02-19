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Соколов Валентин



19.02.2025 Более 150 тестов российских облачных решений выполнено в лаборатории RCloud by 3data 1
Импортозамещение 2024 1
14.10.2024 20 лет свободного обмена идеями и кодом: юбилейная конференция разработчиков СПО 1
23.09.2024 Облачная платформа RCloud by 3data расширяет инфраструктуру: заказчикам доступен облачный кластер в дата-центре Miran в Санкт-Петербурге 1
21.02.2024 Операционные системы семейства «Альт» доступны на облачной платформе RCloud by 3data 1
02.02.2024 Валентин Соколов -

Валентин Соколов, RCloud by 3data: Большинство задумывается о защите от DDoS только во время атаки или уже после нее

 1
05.07.2023 RCloud by 3data в партнерстве с HPC Park интегрировала в облачную платформу новый сервис с GPU ускорителями для задач ИИ 1
24.01.2023 RCloud by 3data запустила сервис S3 Object Storage для бизнеса 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Соколов Валентин и организации, системы, технологии, персоны:

3data - 3дата 83 2
Базальт СПО - BaseALT 662 2
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 39 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 792 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 62 1
Nvidia Corp 3508 1
HPC Park - Эйч-Пи-Си Парк 2 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Oracle Corporation 6705 1
МегаФон 8938 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2163 1
SAP SE 5282 1
Cisco Systems 5122 1
Quillis - Квиллис 6 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 273 1
Ланит - Норбит - Norbit 370 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 672 1
IBM - International Business Machines Corp 9447 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 45 1
Авантелеком 26 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 269 1
Telegram Group 2020 1
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 13 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 496 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4157 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66639 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11111 4
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2506 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2788 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10152 3
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15802 3
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17116 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27731 2
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Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2276 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2837 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 538 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 936 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 460 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1211 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5090 1
3data - RCloud by 3data 12 6
Red Hat Ceph Storage 100 2
Stack Group - M1Cloud Object Storage 26 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 123 1
Docker - Платформа распределённых приложений 339 1
Google TensorFlow 88 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 160 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 47 1
HPC Park Cloud Service 2 1
Инфосистемы Джет - Jet RuLab 11 1
МегаФон ПроБизнес 8 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 1
ITFB Easydoc 19 1
МегаФон - Nexign BCE - Nexign Billing and Charging Evolution 2 1
Quillis - Lerimi 5 1
Ventra - ITKey - KeyStack 8 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 186 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 34 1
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 105 1
Linux OS 10016 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 834 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 241 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 35 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 929 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 79 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 159 1
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Вирясов Владислав 26 1
Тимофеев Степан 2 1
Дзвинко Роман 18 1
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Суханос Олеся 4 1
Полевой Сергей 3 1
Крынина Евгения 16 1
Лапшин Дмитрий 1 1
Баканов Валерий 1 1
Изместьев Кирилл 1 1
Быстров Артем 1 1
Богатырев Станислав 2 1
Непейвода Николай 1 1
Чернигин Михаил 1 1
Исакевич Даниил 1 1
Фомченков Семен 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145269 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 1
Казахстан - Республика 5560 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17471 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24231 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14456 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 207 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16380 1
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 225 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 1
РАН - Российская академия наук 1883 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1060 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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