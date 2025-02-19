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Более 150 тестов российских облачных решений выполнено в лаборатории RCloud by 3data

В рамках собственной тестовой лаборатории платформа RCloud by 3data провела уже более 150 тестов различных отечественных облачных решений. Об этом CNews сообщили представители RCloud by 3data.

Опытная команда технических экспертов проводит всестороннее тестирование облачных сервисов по множеству ключевых параметров. Оцениваются отказоустойчивость, производительность, масштабируемость, удобство интеграции в существующую ИТ-инфраструктуру, а также дополнительные индивидуальные критерии, важные для каждого конкретного сервиса. Команда работает как с зарубежными, так и с отечественными сервисами, что помогает развивать импортозамещение и находить технологически независимые альтернативы.

Сейчас RCloud by 3data делает особый акцент на поисках российского программного обеспечения для виртуализации аппаратной инфраструктуры. Лаборатория уже протестировала пять гипервизоров, сгенерировав более 50 сценариев по каждому. Средняя продолжительность тестирования одного решения составляет от двух до четырех недель.

Помимо этого, тестирование прошли сетевые, программные, вычислительные и ИБ-сервисы, что позволяет RCloud by 3data регулярно расширять свою партнерскую экосистему и предлагать клиентам широкий выбор надежных решений. Все сервисы, которые успешно прошли тестирование в рамках лаборатории, попадают в портфель услуг платформы, гарантируя качество конечному заказчику.

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«Тестовая лаборатория стала важнейшим инструментом развития облачной платформы RCloud by 3data. Мы тщательно анализируем и проверяем каждое решение, чтобы гарантировать нашим клиентам надежность, безопасность и производительность облачной инфраструктуры», — сказал Валентин Соколов, ИТ-директор RCloud by 3data.

Облачная платформа RCloud by 3data планирует дальнейшее развитие собственной тестовой лаборатории, активно внедряя новые инструменты и методики.

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