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Давкин Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 Облачный провайдер RСloud by 3data и компания Logical IT объявили о стратегическом партнерстве 1
31.08.2022 В Cloud Networks интегрирована команда Logical IT для развития новых направлений бизнеса 1
30.08.2022 В Cloud Networks интегрирована команда Logical IT для развития новых направлений бизнеса 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Давкин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Cloud Networks - Облачные сети 41 2
3data - 3дата 87 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4428 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68435 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3846 2
ФСТЭК РФ ТЗКИ - Лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации 12 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8098 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4098 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4397 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1315 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11435 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2630 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21897 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2487 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16426 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29184 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16264 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5531 1
3data - RCloud by 3data 13 1
Бакшинский Олег 14 2
Соколов Валентин 9 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14265 2
Россия - РФ - Российская федерация 149539 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52759 3
Аудит - аудиторский услуги 2828 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49338 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8004 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4253 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364797, в очереди разбора - 752354.
Создано именных указателей - 176432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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