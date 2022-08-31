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В Cloud Networks интегрирована команда Logical IT для развития новых направлений бизнеса

Генеральный директор Cloud Networks Олег Бакшинский интегрировал команду Logical IT в компанию с целью развития нового направления деятельности и усиления в предоставлении услуг по информационной безопасности.

Основной штат Logical IT включает десять специалистов, сертифицированных в области защиты информации. Разнонаправленность экспертов позволяет браться за реализацию наиболее актуальных задач по технической защите информационных активов бизнеса.

Специалисты Logical IT с 2015 г. реализовали проекты различной сложности с компаниями России и СНГ, среди которых промышленные холдинги, федеральные и коммерческие предприятия и ряд крупных и средних банков, в том числе международных.

Ранее Logical IT уже сотрудничали с Cloud Networks, совместно реализовав несколько проектов, направленных на: приведение процессов обработки персональных данных в соответствие с требованиями законодательства России; проектирование эффективной и бизнес-ориентированной системы защиты информации.

Объединение позволило команде Logical IT получить эффективную маркетинговую поддержку и дополнительный потенциал по расширению базы клиентов, а также возможность освоения новых профессиональных областей, в том числе по защите информации на промышленных объектах (АСУ ТП).

Команда Logical IT в свою очередь передала коллегам из Cloud Networks опыт реализации проектов и экспертной поддержки продаж, а также опыт работы с государственными информационными системами, предприятиями финансового и иных отраслей.

Новое структурное подразделение Cloud Networks выполняет следующий пул работ: аудиты информационной безопасности; оценка защищенности ИТ-инфраструктуры; проектирование объектов и сетей в защищенном исполнении; создание и сопровождение систем защиты информации; оценка соответствия и аттестация на соответствие требованиям по безопасности информации (ФСТЭК).

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Направление ТЗКИ в Cloud Networks ориентируется преимущественно на коммерческий сектор. Олег Бакшинский также наметил программы для поддержания активного сотрудничества с государственными клиентами.

Дмитрий Давкин, руководитель Logical IT, а также направления ТЗКИ в Cloud Networks, прокомментировал объединение экспертных команд и рассказал о своих планах: «Интеграция экспертной группы Logical IT в структуру Cloud Networks открыла для нас новые направления и секторы для ведения бизнеса.

Теперь одной из первостепенных задач обновленной совместной команды является усиление партнерских связей, в частности – сотрудничество с центрами обработки данных, направленное на обогащение российского рынка услугами безопасных и защищенных ЦОД».

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