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Бакшинский Олег
Бакшинский Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Давкин Дмитрий 2 2
|Белоусов Максим 108 1
|Аршавский Анджей 31 1
|Молодых Владимир 28 1
|Седелев Олег 3 1
|Порубов Виталий 6 1
|Сизов Алексей 14 1
|Трифаленков Илья 17 1
|Ференец Вадим 29 1
|Ляпунов Игорь 124 1
|Медведев Вячеслав 19 1
|Демурджян Юлий 5 1
|Степаненко Андрей 29 1
|Климов Евгений 18 1
|Серова Елена 320 1
|Митрейкин Александр 20 1
|Головлев Павел 12 1
|Емельянников Михаил 40 1
|Тупицын Александр 9 1
|Рогожин Андрей 1 1
|Дмитришен Леонид 1 1
|Меликджанян Артем 7 1
|Жуков Александр 42 1
|Устюжанин Дмитрий 50 1
|Легезо Денис 40 1
|Курило Андрей 38 1
|Елисеев Денис 3 1
|Токаренко Александр 6 1
|Скородумов Борис 6 1
|Zelmans Bernard - Зельманс Бернард 1 1
|Кириллов Артем 6 1
|Бастанжиева Елена 6 1
|Матвеев Лев 64 1
|Оськина Инга 2 1
|Романченко Дмитрий 14 1
|Шерстобитов Сергей 55 1
|Хайретдинов Рустэм 83 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Калемберг Денис 31 1
|Милованов Андрей 31 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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