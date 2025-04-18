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Бакшинский Олег



18.04.2025 Компания РОСА начинает оказывать мультиканальную поддержку для клиентов и партнеров 1
10.01.2024 Бывший топ-менеджер IBM в России и СНГ устроился в Angara Security 2
10.01.2024 Angara Security усиливает управленческую команду 2
19.12.2023 После постпандемийного провала рынок ИБ поставил десятилетний рекорд роста 1
22.09.2022 Олег Бакшинский из IBM внесет кардинальные изменения в работу интегратора Cloud Networks 1
31.08.2022 В Cloud Networks интегрирована команда Logical IT для развития новых направлений бизнеса 1
30.08.2022 В Cloud Networks интегрирована команда Logical IT для развития новых направлений бизнеса 1
11.08.2022 В Cloud Networks назначен генеральный директор 1
25.10.2018 Топ-менеджеры крупнейших компаний обсудили применение ML/AI на RAIF 2018 1
23.05.2013 McAfee развивает свое присутствие в России 1
10.12.2012 SafeLine будет продвигать в России решения FireMon по управлению сетевой безопасностью 1
18.05.2011 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
13.07.2010 SearchInform выпустила DeviceSniffer с поддержкой Lumension Device Control 1
18.07.2007 Российский рынок ИБ жаждет внимания государства 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Бакшинский Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Cloud Networks - Облачные сети 39 6
IBM - International Business Machines Corp 9464 5
Информзащита 782 4
headtechnology - хедтекнолоджи 12 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5000 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 3
Ланит - SafeLine 40 3
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 309 3
Cisco Systems 5143 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8841 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 2
Check Point Software Technologies 768 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 423 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 411 2
Код Безопасности 641 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 978 2
Фактор-ТС 21 2
NetApp - Network Appliance 640 1
Huawei 3992 1
Accenture plc 684 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 112 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13052 1
Dr.Web - Доктор Веб 1260 1
InfoWatch - Инфовотч 1034 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 172 1
ESET - ESET Software 1136 1
Fortinet 393 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 1
Такском - Taxcom 242 1
AMT Group - АМТ-Груп 358 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 128 1
Huawei Technologies 399 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 88 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 251 1
Radware 59 1
Rubbles - Раблз 33 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 193 1
Крок - Croc 1782 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7506 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 663 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2462 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 732 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1056 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 1
Ак Барс Банк 272 1
Лента - Утконос 177 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 364 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 466 1
ФосАгро 127 1
Русский стандарт Банк 449 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 374 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская ГРЭС - Псковская ГРЭС - Новомичуринская ГРЭС - Новочеркасская ГРЭС - Сургутская ГРЭС 1 - Череповецкая ГРЭС, ЧГРЭС - Ставропольская ГРЭС - Киришск 55 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 152 1
Газпром трансгаз 147 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 159 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
Транснефть 306 1
Транснефть СК - страховая компания 5 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 32 1
Barclays - Барклайс банк 7 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4899 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1232 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1806 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2740 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3189 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3022 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 19 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3000 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 599 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 509 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 333 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 47 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 319 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 135 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 346 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 110 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2011 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 466 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11927 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 775 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 200 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6045 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 298 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 80 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28537 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68058 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52080 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3980 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14428 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11326 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4341 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2312 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1283 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7871 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20967 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11263 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20257 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4834 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21628 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6901 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30285 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12923 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3785 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8782 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3139 2
ФСТЭК РФ ТЗКИ - Лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации 11 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1094 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5856 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6777 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5234 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1931 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 902 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 329 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 644 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5219 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11623 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 796 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16248 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12749 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3799 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4987 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1503 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 249 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2004 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 40 1
Intel Security McAfee Total Protection 12 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 277 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4624 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 80 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 26 1
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 21 1
Positive Technologies - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 21 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 48 1
Intel Security McAfee Host DLP - McAfee Host Data Loss Prevention 6 1
Ivanti - Lumension Device Control 5 1
Давкин Дмитрий 2 2
Белоусов Максим 108 1
Аршавский Анджей 31 1
Молодых Владимир 28 1
Седелев Олег 3 1
Порубов Виталий 6 1
Сизов Алексей 14 1
Трифаленков Илья 17 1
Ференец Вадим 29 1
Ляпунов Игорь 124 1
Медведев Вячеслав 19 1
Демурджян Юлий 5 1
Степаненко Андрей 29 1
Климов Евгений 18 1
Серова Елена 320 1
Митрейкин Александр 20 1
Головлев Павел 12 1
Емельянников Михаил 40 1
Тупицын Александр 9 1
Рогожин Андрей 1 1
Дмитришен Леонид 1 1
Меликджанян Артем 7 1
Жуков Александр 42 1
Устюжанин Дмитрий 50 1
Легезо Денис 40 1
Курило Андрей 38 1
Елисеев Денис 3 1
Токаренко Александр 6 1
Скородумов Борис 6 1
Zelmans Bernard - Зельманс Бернард 1 1
Кириллов Артем 6 1
Бастанжиева Елена 6 1
Матвеев Лев 64 1
Оськина Инга 2 1
Романченко Дмитрий 14 1
Шерстобитов Сергей 55 1
Хайретдинов Рустэм 83 1
Пустарнаков Роман 45 1
Калемберг Денис 31 1
Милованов Андрей 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 147518 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14217 6
Европа 21878 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43871 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7646 1
Европа Восточная 3109 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 819 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52444 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14262 1
Беларусь - Белоруссия 5784 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 623 1
Европа Западная 1482 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48843 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14832 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52088 5
VAD - Value Added Distribution 106 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18999 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5184 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29789 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13921 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4522 2
Аудит - аудиторский услуги 2766 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4743 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2362 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24555 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3076 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 971 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1256 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 386 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6326 1
Английский язык 6716 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2232 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6287 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4202 1
Лоббизм - Lobbying 95 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2541 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7098 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7854 1
Пропаганда и агитация 193 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7956 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6812 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 513 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5756 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1406 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2784 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 935 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2484 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4736 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 847 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2449 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 900 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6131 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11289 1
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 390 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2056 2
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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