В Cloud Networks назначен генеральный директор

С 1 августа 2022 г. Олег Бакшинский назначен новым генеральным директором в компании-интеграторе Cloud Networks.

На этом посту Олег Бакшинский заменит Дениса Елисеева, который возьмет на себя обязанности коммерческого директора. Денис Елисеев пробыл в должности генерального директора 7 лет и сменил ее для того, чтобы сконцентрироваться на развитии коммерческого департамента и росте продаж.

Олег Бакшинский – опытный лидер, бывший руководитель направления Security Intelligence и ведущий советник по вопросам информационной безопасности IBM в России и СНГ. До работы в IBM занимал пост генерального директора в компаниях Headtechnology RU и SafeLine (ГК «Информзащита») и сопровождал процесс поглощения ее компанией Treolan.

Олег Бакшинский уже начал активно работать над стратегией развития компании и выборе приоритетных направлений для дальнейшей работы.

«Cloud Networks – это молодая, целеустремленная команда специалистов с амбициозными целями и большим практическим опытом. Я был знаком с руководством компании очень давно и рад, что теперь стал частью компании и буду развивать совместный бизнес. Уверен, что дальше нас ждут новые высоты в ИТ/ИБ-сфере. Я готов приложить все усилия, чтобы вывести Cloud Networks на новый уровень профессионализма и узнаваемости», – сказал Олег Бакшинский.

«Обладая более чем 17-летним опытом в развитии бизнеса, Олег привнесет уникальные навыки и опыт, возглавив Cloud Networks. Под его руководством мы надеемся отточить наше стратегическое направление, расти и развиваться, укрепляя наши партнерские отношения и создавая новые. Мы с нетерпением ждем начала нового этапа совместной работы под руководством Олега», – отметил Денис Елисеев.

Передача задач и оформление документов уже завершились.