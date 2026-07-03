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Индексная книга (каталог) CNews*
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Торговля RetailTech Умные полки (RFID) Smart shelves

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


03.07.2026 Не точечно, а в ключевых бизнес-процессах: в России продолжается экспансия ИИ в ритейле 1
28.06.2024 ИИ, Mobile, модульность и другие требования к ERP-системе ближайшего будущего 1
17.01.2024 Тигран Саркисов, X5: Генеративный ИИ компенсирует недостаток специалистов 1
23.04.2019 Магазины тоже хотят стать ИТ-компаниями 1
02.04.2019 Фабрисио Гранжа, X5 Retail Group, – о будущем ритейла и проблемах ИТ-рынка 1
25.10.2018 Топ-менеджеры крупнейших компаний обсудили применение ML/AI на RAIF 2018 1
17.10.2018 «Пятерочка» и «Перекресток» внедряют электронного надсмотрщика за товарами 2
05.03.2018 Panasonic вырастил овощи, научил говорить колонки и оцифровал ритейл 1
07.06.2017 «АйТиПроект» развернул RFID-систему в «шоу-руме» технологий для ритейла «Первого БИТа» 1
12.08.2013 Конференция «Оборудование для розничной торговли 2013» 1
25.03.2013 Покупателям не нужны инновации 1
18.03.2013 «Магазин будущего» не торопится в Россию 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Торговля и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Cisco Systems 5372 2
Softline - Софтлайн 3743 2
ITProject - АйТиПроект 14 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 17 1
Best Buy 223 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 1
ИИ-Технологии 309 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 130 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Panasonic - Technics 70 1
GreenData - Гриндата 87 1
Rubbles - Раблз 37 1
Dbrain - Дибрейн 30 1
Nordic ID 7 1
NetApp - Network Appliance 667 1
МегаФон 10742 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Huawei 4676 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Accenture plc 719 1
Intel Corporation 12811 1
ИКС 538 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Zebra Technologies 158 1
Promt - Промт 323 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
X5 Group - Перекрёсток 640 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Tesco 84 2
ЦентрОбувь ТД 29 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 2
Лента - Утконос 180 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
Uber 357 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 18 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
Магнолия - сеть супермаркетов 20 1
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 39 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Связной ГК 1401 1
Adidas - Адидас 170 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Tesla Motors 461 1
iGooods 11 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Ак Барс Банк 283 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 1
Верный - торговая сеть 326 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 446 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 5
Умные платформы 1988 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 5
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 236 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 4
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Умные весы - Smart Scales - устройство автоматически распознает весовой товар, включая фрукты, овощи и конфеты 99 3
Аксессуары 4282 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 3
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 392 3
Торговля - RetailTech - Умный магазин - SmartStore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 35 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 2
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 634 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 209 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 2
ITProject RFID Server - ITProject RFID Access System - ITProject RFID Mobile 8 1
Инфосистемы Джет - Jet Smart Building (JSB) 8 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 1
Amazon Go 11 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 1
Ozon Доставка - Ozon Box - Ozon Port 12 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 1
OpenMetadata 5 1
Intel AIM - Intel Audience Impression Metric 3 1
Google Android 15243 1
Apple iOS 8583 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 1
Microsoft Windows 16882 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 199 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 1
Apple iPhone 6 4861 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 1
Stafory - робот Вера 377 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 3
Порубов Виталий 6 2
Сизов Алексей 14 1
Капустин Вадим 2 1
Новинский Виктор 6 1
Клягин Максим 29 1
Саркисов Тигран 42 1
Сусов Михаил 29 1
Махов Геннадий 11 1
Мышкин Александр 4 1
Гурков Игорь 3 1
Diender Edwin - Диндер Эдвин 3 1
Дьячков Александр 2 1
Белоусов Максим 109 1
Сергеев Сергей 179 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Аршавский Анджей 31 1
Молодых Владимир 30 1
Abadie Laurent - Абади Лоран 5 1
Ханна Аиша 1 1
Ревяшко Андрей 20 1
Филиппов Александр 15 1
Писаревский Алексей 6 1
Нестеров Андрей 23 1
Сорокин Константин 16 1
Андрианов Максим 14 1
Лавров Владимир 111 1
Седелев Олег 3 1
Бакшинский Олег 15 1
Сапронов Сергей 2 1
Кожевников Сергей 24 1
Семенова Ирина 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 4
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Франция - Французская Республика 8177 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
США - Невада 214 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна - Горки Город - Горная карусель 98 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1
Европа 24964 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Япония 13807 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Сингапур - Республика 1953 1
Израиль 2856 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
США - Калифорния 4829 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 291 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия 40 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 3
Fashion industry - Индустрия моды 364 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 586 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 224 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 396 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 1
Английский язык 7030 1
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 76 1
Blacklist - Чёрный список 713 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 394 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Visionary - Визионер - Визионерство 128 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 17 1
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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