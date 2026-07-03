Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Торговля RetailTech Умные полки (RFID) Smart shelves
- Торговля розничная
- Торговля - FMCG&Retail
- e-Commerce - Электронная коммерция
- Marketplace - Маркетплейс
- Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле)
- Торговля - RetailTech - Умный магазин
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 12, упоминаний - 13
Торговля и организации, системы, технологии, персоны:
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 3
|Порубов Виталий 6 2
|Сизов Алексей 14 1
|Капустин Вадим 2 1
|Новинский Виктор 6 1
|Клягин Максим 29 1
|Саркисов Тигран 42 1
|Сусов Михаил 29 1
|Махов Геннадий 11 1
|Мышкин Александр 4 1
|Гурков Игорь 3 1
|Diender Edwin - Диндер Эдвин 3 1
|Дьячков Александр 2 1
|Белоусов Максим 109 1
|Сергеев Сергей 179 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
|Аршавский Анджей 31 1
|Молодых Владимир 30 1
|Abadie Laurent - Абади Лоран 5 1
|Ханна Аиша 1 1
|Ревяшко Андрей 20 1
|Филиппов Александр 15 1
|Писаревский Алексей 6 1
|Нестеров Андрей 23 1
|Сорокин Константин 16 1
|Андрианов Максим 14 1
|Лавров Владимир 111 1
|Седелев Олег 3 1
|Бакшинский Олег 15 1
|Сапронов Сергей 2 1
|Кожевников Сергей 24 1
|Семенова Ирина 43 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.