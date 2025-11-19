Разделы

Инфорион


СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 10 671 836 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 10 671 836 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 10 671 836 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


19.11.2025 Бывших ИТ-чиновников Минтранса осудили за мошенничество при борьбе с коронавирусом 1
09.10.2017 Сверхсекретная ГИС ФСБ начала выходить из тени 1
06.06.2011 Оборотная сторона популярности ИБ: проблемы множатся 1
18.05.2011 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
05.02.2009 Инфофорум 2009: анонимность пугает чиновников 1
04.04.2008 В Москве прошел Russian CSO Summit 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Инфорион и организации, системы, технологии, персоны:

Dr.Web - Доктор Веб 1275 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9179 2
Код Безопасности 698 2
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 255 2
headtechnology - хедтекнолоджи 12 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
Amazon Inc - Amazon.com 3121 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14085 1
InfoWatch - Инфовотч 1085 1
Check Point Software Technologies 799 1
Информзащита 846 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1212 1
Sony 6629 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
Extreme Networks 103 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 1
NVision Group - Энвижн Груп 685 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 381 1
Trend Micro 629 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 163 1
Эшелон НПО 138 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 1
Ivanti - ранее LANDesk 93 1
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 1
Google LLC 12210 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1507 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 67 1
Криптоком 9 1
Возрождение - Коммерческий банк 350 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 2
Русский стандарт Банк 470 2
РЖД - Российские железные дороги 1995 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 396 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 554 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Северсталь ПАО - Severstal 556 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 545 1
Транснефть 322 1
ФосАгро 146 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 52 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 384 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 219 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
Газпром трансгаз 151 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
EY - Эрнст энд Янг 80 1
Русский Стандарт Страхование 11 1
Стройкредит АКБ 35 1
Транснефть СК - страховая компания 5 1
Barclays - Барклайс банк 7 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4841 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3345 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5201 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6250 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5215 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3105 2
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5757 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12773 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3445 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2913 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3386 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 703 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 789 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2807 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 214 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1179 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4766 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2071 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 303 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 141 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31436 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72568 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4516 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8646 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2666 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17031 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1428 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2813 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22863 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31801 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7731 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13560 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5656 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22893 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2290 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6982 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13295 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21901 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2083 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17031 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11916 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7559 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3090 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14957 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56803 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5325 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6644 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5348 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1371 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 982 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 875 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25954 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28880 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4261 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12222 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3632 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 288 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6624 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1213 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1614 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 41 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 274 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5140 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3428 1
Sony Playstation Network - PSN 201 1
Dr.Web Office Shield 17 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 131 1
Иржавский Александр 2 2
Устюжанин Дмитрий 50 2
Медведев Вячеслав 19 2
Емельянников Михаил 40 2
Курило Андрей 38 2
Митрейкин Александр 20 2
Головлев Павел 12 2
Токаренко Александр 6 2
Крушатина Елена 2 2
Путин Владимир 3333 1
Мирошников Борис 63 1
Щеголев Игорь 698 1
Солдатов Алексей 100 1
Якушев Михаил 50 1
Бакшинский Олег 14 1
Климова Евгения 8 1
Серова Елена 320 1
Легезо Денис 40 1
Мякишева Марина 84 1
Потапенко Андрей 27 1
Климов Евгений 19 1
Долматов Василий 5 1
Бурутин Александр 5 1
Беспалов Евгений 6 1
Башук Сергей 1 1
Ненашев Сергей 1 1
Ефимова Лариса 2 1
Кривонос Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155907 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53355 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13549 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4084 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45536 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3590 1
Германия - Федеративная Республика 12920 1
Венгрия 849 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 643 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54751 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2531 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51048 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1340 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4393 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8317 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6883 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8503 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 790 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3643 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3019 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5281 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6205 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6273 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3728 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5292 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2751 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8889 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1320 1
Грузино-южноосетинский вооруженный конфликт 16 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11391 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7534 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31656 1
Энергетика - Energy - Energetically 5497 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2495 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 554 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1625 1
Аудит - аудиторский услуги 3069 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 442 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1555 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2364 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 975 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3688 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11399 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8354 1
Gartner - Гартнер 3601 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3729 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 61 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2131 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400980, в очереди разбора - 732664.
Создано именных указателей - 186024.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

