ФСТЭК РФ ТЗКИ Лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации
ФСТЭК РФ ТЗКИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Cloud Networks - Облачные сети 35 2
|ИКС 321 1
|МегаФон - Талмер - Talmer 53 1
|Broadcom - VMware 2365 1
|Meta Platforms - Facebook 4443 1
|HP Inc. 5689 1
|Информзащита 762 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3932 1
|ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
|Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 301 1
|Zextras 11 1
|Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
|ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 39 1
|LanCloud - ЛанКлауд 55 1
|Ниеншанц 122 1
|НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 1
|Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 38 1
|Nubes - Нубес 53 1
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
|Бакшинский Олег 13 2
|Давкин Дмитрий 2 2
|Семенов Никита 2 1
|Панков Александр 78 1
|Миронов Сергей 61 1
|Шерстобитов Сергей 55 1
|Пудов Дмитрий 42 1
|Смирнов Игорь 15 1
|Степаненко Василий 42 1
|Бабенко Алексей 9 1
|Макаров Станислав 117 1
|Касперский Иван 13 1
|Писарев Роман 2 1
|Чежин Данила 6 1
|Кочерженко Никита 9 1
|Страхов Алексей 2 1
|Казакевич Олег 3 1
|Минченко Александр 4 1
|Вернигора Александр 2 1
|Конявская Светлана 2 1
|Долганова Наталья 2 1
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