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ФСТЭК РФ ТЗКИ Лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации



10.02.2025 Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут 1
09.10.2024 Uncom OS и Alpha Systems дали старт партнерству в сфере обеспечения кибербезопасности 1
12.02.2024 Servicepipe получила лицензии ФСТЭК 1
18.07.2023 Nubes получила лицензии ФСТЭК на деятельность по разработке и производству СЗКИ 2
31.08.2022 В Cloud Networks интегрирована команда Logical IT для развития новых направлений бизнеса 1
30.08.2022 В Cloud Networks интегрирована команда Logical IT для развития новых направлений бизнеса 1
04.10.2021 Облако Lancloud получило заключение о соответствии ФЗ-152 «О персональных данных» 1
23.04.2020 «Талмер» получила лицензию ФСТЭК 2
16.10.2017 Angara получила расширенную лицензию ФСТЭК России 1
15.11.2016 Все для безопасности: доверенная загрузка «Аккорд» теперь в клиентских устройствах HP 1
16.05.2011 Защита персональных данных: как рынку вырваться из противоречий? 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

ФСТЭК РФ ТЗКИ и организации, системы, технологии, персоны:

Cloud Networks - Облачные сети 35 2
ИКС 321 1
МегаФон - Талмер - Talmer 53 1
Broadcom - VMware 2365 1
Meta Platforms - Facebook 4443 1
HP Inc. 5689 1
Информзащита 762 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3932 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 301 1
Zextras 11 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 39 1
LanCloud - ЛанКлауд 55 1
Ниеншанц 122 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 38 1
Nubes - Нубес 53 1
Microsoft - LinkedIn 649 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4134 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2751 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3282 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5939 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1379 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5456 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66390 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27608 8
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3825 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11090 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7612 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3737 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2163 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6697 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21210 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4237 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3113 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1237 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25443 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7435 2
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 337 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2214 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9412 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1251 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5313 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2472 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15770 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5735 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10235 1
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2778 1
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Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2487 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4876 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 706 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4250 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8036 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1182 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7418 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1991 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4700 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  662 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29794 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6801 1
Linux OS 9990 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1794 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4483 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 623 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2282 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 224 1
ОКБ САПР - Аккорд-АМДЗ - Аппаратный модуль доверенной загрузки 9 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 552 1
LanCloud Cloud Office 16 1
LanCloud Cloud PBX 3 1
LanCloud Cloud SharePoint 5 1
LanCloud Cloud DRaaS - Disaster Recovery as a Service 2 1
LanCloud Cloud Exchange 14 1
VK Cloud 1C 4 1
LanCloud Cloud Zimbra 2 1
Адвилабс-Рус - Uncom OS 15 1
Бакшинский Олег 13 2
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Шерстобитов Сергей 55 1
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Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 32 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 188 1
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