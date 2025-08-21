Чежин Данила

Разделы

21.08.2025 «Телеком биржа» и Servicepipe начнут предлагать клиентам «прямые защищенные стыки» 1
16.07.2024 Servicepipе фиксирует всплеск интереса к решениям по защите от DDoS-атак со стороны финсектора 1
12.02.2024 Servicepipe получила лицензии ФСТЭК 1
09.02.2024 Ботоводы наши новых жертв. Servicepipe подсчитал, какие отрасли наиболее активно атаковали в 2023 году 1
08.11.2023 Настрой антибота сам: Servicepipe дали возможность пользователям задавать правила блокировки ботов 1
25.04.2017 Как стать цифровым ритейлером и не разориться 2
30.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1

Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 73 4
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 2
Variti 3 2
Citrix Systems 828 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 1
Oracle Corporation 6793 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1673 1
Inventive Retail Group 79 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Эlevel - Элевел 10 1
Телеком Биржа 42 1
Adidas - Адидас 164 2
Снежная Королева - СК Трейд 57 2
Алеф Меховая компания 7 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2591 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1528 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1097 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 131 1
Фаберлик - Faberlic 94 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 969 1
Столичные аптеки 12 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 172 1
Спортмастер - Sportmaster 184 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 227 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 105 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 1
Mascotte 22 1
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 28 1
Mr. Сумкин 6 1
Четыре Лапы 16 1
Clarins Group 7 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 44 1
Да! - Фреш Маркет 12 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3049 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4612 1
OWASP - Open Web Application Security Project 110 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70153 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30130 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12652 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3348 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11632 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2237 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4580 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5050 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16544 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54717 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14206 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5246 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16698 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13260 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9856 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5582 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21712 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2014 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3049 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7282 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16144 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6013 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4273 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22275 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1745 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2966 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7094 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31162 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1141 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1348 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1148 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7944 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1123 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10999 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3379 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3850 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3060 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 351 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4243 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2849 1
Телеком Биржа - ServicePipe Bot Protection - Антибот 3 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 216 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 215 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 1
Variti Active Bot Protection 2 1
Oracle Cloud Machine - Oracle Cloud Infrastructure Virtual Machines for Data Science 7 1
Телеком Биржа - ServicePipe DDoS Pack 2 1
Спевак Сергей 12 2
Спиридонов Александр 46 2
Гальперин Александр 6 2
Агатов Борис 6 2
Пащенко Николай 3 2
Шляпин Евгений 17 1
Пешехонов Константин 22 1
Якушев Cергей 1 1
Захаров Павел 60 1
Воронков Михаил 10 1
Халяпин Сергей 83 1
Извеков Алексей 8 1
Якушев Сергей 20 1
Кастильо Игорь 24 1
Захаров Дмитрий 46 1
Мелингер Станислав 12 1
Голубев Александр 19 1
Ясаков Михаил 7 1
Асратян Петр 36 1
Говорухин Иван 7 1
Королев Максим 21 1
Ходов Алексей 3 1
Стромилов Алексей 3 1
Чернухин Алексей 3 1
Юдин Александр 11 1
Водяницкий Александр 5 1
Шарапов Максим 8 1
Мальцев Тимур 8 1
Митюшкин Кирилл 7 1
Коньков Максим 7 1
Николаев Владимир 9 1
Соловьев Никита 5 1
Лапина Евгения 5 1
Джанбаев Андрей 14 1
Фадеев Сергей 3 1
Головань Сергей 2 1
Слюсар Ирина 5 1
Добрынин Никита 3 1
Круглова Татьяна 3 1
Шабалин Максим 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152226 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14344 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16994 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50071 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6055 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25249 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 892 2
Аудит - аудиторский услуги 2916 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 335 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5122 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14532 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5689 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3286 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8371 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 306 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 186 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2453 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1005 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 284 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 643 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8082 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7702 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53621 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30889 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5865 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6646 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6951 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6110 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1010 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 421 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11348 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 126 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2085 1
