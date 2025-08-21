Получите все материалы CNews по ключевому слову
Чежин Данила
|Спевак Сергей 12 2
|Спиридонов Александр 46 2
|Гальперин Александр 6 2
|Агатов Борис 6 2
|Пащенко Николай 3 2
|Шляпин Евгений 17 1
|Пешехонов Константин 22 1
|Якушев Cергей 1 1
|Захаров Павел 60 1
|Воронков Михаил 10 1
|Халяпин Сергей 83 1
|Извеков Алексей 8 1
|Якушев Сергей 20 1
|Кастильо Игорь 24 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Мелингер Станислав 12 1
|Голубев Александр 19 1
|Ясаков Михаил 7 1
|Асратян Петр 36 1
|Говорухин Иван 7 1
|Королев Максим 21 1
|Ходов Алексей 3 1
|Стромилов Алексей 3 1
|Чернухин Алексей 3 1
|Юдин Александр 11 1
|Водяницкий Александр 5 1
|Шарапов Максим 8 1
|Мальцев Тимур 8 1
|Митюшкин Кирилл 7 1
|Коньков Максим 7 1
|Николаев Владимир 9 1
|Соловьев Никита 5 1
|Лапина Евгения 5 1
|Джанбаев Андрей 14 1
|Фадеев Сергей 3 1
|Головань Сергей 2 1
|Слюсар Ирина 5 1
|Добрынин Никита 3 1
|Круглова Татьяна 3 1
|Шабалин Максим 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152226 5
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14344 1
