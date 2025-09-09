Servicepipe предлагает новое решение для защиты телеком-операторов

Компания Servicepipe представила комплексное решение для защиты телеком-операторов от ковровых DDoS-атак — интеллектуальный анализатор трафика FlowCollector плюс подключение к Servicepipe HUB. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

Работает решение так: в обычном режиме трафик поступает в сеть оператора стандартными маршрутами, а FlowCollector непрерывно анализирует сетевые параметры на предмет возникновений аномалий.

Когда начинается DDoS-атака, направленная на конкретные IP-адреса или участки сети оператора, FlowCollector блокирует вредоносного трафика на границе сети оператора. В зависимости от настроек правила блокировки DDoS-атак могут срабатывать автоматически или же настраиваться вручную.

В случае ковровой DDoS-атаки на IP-адреса оператора или большую их часть, FlowCollector автоматически маршрутизирует трафик в сеть Servicepipe. Там и блокируется атака, а очищенный трафик направляется в сеть оператора. После завершения атаки маршрутизация автоматически возвращается к исходной схеме.

Преимущества комплексного решения для телеком-операторов очевидны: запуск защиты не требует единовременных существенных вложений и дает возможность быстро начать очистку в случае ковровых DDoS-атак.

Решение особенно актуально для операторов, которым важно быстро обеспечить защиту собственной инфраструктуры с минимальными затратами без необходимости внедрения и сопровождения дорогостоящего оборудования для очистки трафика.

«По данным Servicepipe, на конец I квартала 2025 г. среди телеком-операторов лишь 27% имели анализатор трафика, защиту от DDoS-атак — порядка 30%. При этом атаки 2025 г. на отрасль показали, что в современных реалиях операторы уже не могут обходиться без защиты — с DDoS в этом году сталкивались как крупнейшие компании, так и региональные интернет-провайдеры, — сказал директор по развитию Servicepipe Данила Чежин. — Уверен, что наше комплексное предложение для телеком поможет решить проблему с защитой многим игрокам отрасли».