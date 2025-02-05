Телеком Биржа ServicePipe FlowCollector
Servicepipe FlowCollector — это система интеллектуального анализа сетевого трафика, которая поставляется как ПО или ПАК. Продукт создан для усиления безопасности внешней и внутренней сетевой инфраструктуры: мониторинга состояния сети, анализа типов и объёмов потребляемого трафика. FlowCollector непрерывно отслеживает входящие и исходящие из сети пакеты, обнаруживая аномалии и переводя DDoS-атаки на фильтрацию в течение 100 мс.
|05.02.2025
|Servicepipe расширяет возможности для анализа сетевых потоков в своём решении FlowCollector 2
|17.08.1999
|Cisco расширяет возможности своих маршрутизаторов 1
Телеком Биржа и организации, системы, технологии, персоны:
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