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Телеком Биржа ServicePipe FlowCollector


Servicepipe FlowCollector — это система интеллектуального анализа сетевого трафика, которая поставляется как ПО или ПАК. Продукт создан для усиления безопасности внешней и внутренней сетевой инфраструктуры: мониторинга состояния сети, анализа типов и объёмов потребляемого трафика. FlowCollector непрерывно отслеживает входящие и исходящие из сети пакеты, обнаруживая аномалии и переводя DDoS-атаки на фильтрацию в течение 100 мс.


05.02.2025 Servicepipe расширяет возможности для анализа сетевых потоков в своём решении FlowCollector 2
17.08.1999 Cisco расширяет возможности своих маршрутизаторов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Телеком Биржа и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5118 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 37 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338921, в очереди разбора - 770375.
Создано именных указателей - 167877.
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