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iTProtect и Servicepipe заключили стратегическое партнерство в сфере защиты от DDoS-атак и ботов

Специализированный ИБ-интегратор iTProtect и российский разработчик решений в области защиты ИТ-инфраструктуры и веб-приложений Servicepipe заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество направлено на развитие комплексных подходов к отражению автоматизированных атак, включая DDoS, бот-трафик, парсинг и другие угрозы, актуальные для цифровых бизнесов. Об этом CNews сообщили представители iTProtect.

Развитие партнерской сети iTProtect открывает клиентам компании доступ к продуктовой линейке Servicepipe, в которую входят такие решения как DosGate, FlowCollector, Cybert — адаптивные системы по анализу и фильтрации трафика для защиты от DDoS-атак и ботовых угроз. Теперь эти продукты входят в портфель решений iTProtect и доступны как в рамках сервисных проектов в формате SaaS, так и on-premise внедрений в инфраструктуру клиентов.

«Защита от DDoS и ботов — востребованные направления среди наших клиентов, — отметил Андрей Горюнов, директор по развитию бизнеса iTProtect. — Мы видим системный спрос на решения по фильтрации вредоносного трафика со стороны финансового сектора, телеком-, e-commerce, ритейл-компаний и онлайн-сервисов. Сегодня даже кратковременная атака может повлиять на доступность критически важных сервисов, и здесь важна не просто скорость реакции, а превентивная защита на сетевом периметре компании».

Партнерство с Servicepipe усиливает позиции iTProtect на рынке защиты от автоматизированных угроз. В первую очередь — за счет гибкости в реализации проектов, решения адаптируются под требования заказчиков и могут быть внедрены в формате локальной, облачной или гибридной модели поставки.

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Особое внимание в рамках партнерства будет уделено решению по интеллектуальной фильтрации бот-трафика для защиты сайтов, мобильных приложений и API. Именно оно в ближайшие несколько лет станет ключевым элементом ИБ-ландшафта компаний с высокой онлайн-нагрузкой. Распознавание поведенческих паттернов, машинное обучение и глубокий анализ сетевых сессий позволяют в режиме реального времени блокировать вредоносную активность без влияния на легитимных пользователей.

Николай Озивский, руководитель отдела по работе с партнерами Servicepipe: «Сотрудничество с iTProtect для нас — это не просто канал продаж. Это сотрудничество с сильной командой, глубоко понимающей специфику работы компаний из различных отраслей, при защите которых наши технологии будут по-настоящему раскрыты. Уверен, что партнерство даст синергетический эффект: клиенты получат проверенную защиту, интегрированную с учетом особенностей их бизнеса, а рынок — новый ориентир в подходе к борьбе с современными угрозами».

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