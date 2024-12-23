Пудовкин Евгений
|23.12.2024
|«Инферит Облако» и «Телеком биржа» назвали 3 популярных запроса клиентов 1
Пудовкин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Телеком Биржа 18 1
|Softline - Инферит - Инферит Облако 48 1
|Softline - Софтлайн 2811 1
|1С 8213 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
|Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 1
|Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.