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«Спикател» и «Вебмониторэкс» заключили партнерское соглашение

Компания «Спикател», поставщик облачных и ИБ-решений, и разработчик платформы для защиты веб-приложений, микросервисов и API «Вебмониторэкс» заключили соглашение о партнерстве. Об этом CNews сообщили представители «Спикател».

Сотрудничество компаний значительно расширяет возможности для предоставления услуг в области защиты веб-приложений и API от киберугроз — «Спикател» добавит WAF (Web Application Firewall) от «Вебмониторэкс» в свой портфель решений. Решение класса WAF (продукт ПроWAF) защищает веб-приложения как от массовых, так и от целевых кибератак, включая SQL-инъекции, межсайтовый скриптинг (XSS), логические уязвимости, инъекции кода и др.

При этом WAF работает в интеграции с другими системами безопасности. Его использование вместе с решениями по защите от DDoS- и ботовых атак позволяет отсечь все нелегитимные автоматизированные запросы и тем самым сокращает потенциальное количество киберинцидентов. Интеграция с SIEM- и DLP-системами помогает автоматизировать процессы реагирования на угрозы.

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Технологии идей

«Целевые атаки на бизнес или госкомпании могут привести к реальным финансовым потерям. Например, из-за утечек персональных данных вследствие целевых атак компания может получить не только репутационные риски, но и существенные штрафы. Предлагая нашим клиентам WAF от «Вебмониторэкс», мы не просто помогаем защититься от киберугроз, но и выстраивать эшелонированную защиту от киберугоз», — сказал технический директор «Спикатела» Евгений Пудовкин.

«Количество атак на веб-ресурсы российских организаций постоянно растет. Только в I квартале 2025 г. эксперты «Вебмониторэкс» зафиксировали и заблокировали более 270 млн атак на своих клиентов. На этом фоне безопасность веба становится бизнес-необходимостью. Поэтому мы активно сотрудничаем с сервис-провайдерами и ИТ-интеграторами, делая наши решения по защите веб-ресурсов и API доступными для все большего круга компаний. Надеемся, что наше технологическое партнерство со «Спикател» позволит усилить киберзащиту онлайн-ресурсов клиентов в России», — сказала коммерческий директор «Вебмониторэкс» Ольга Мурзина.

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