«Инферит Облако» и «Телеком биржа» назвали 3 популярных запроса клиентов

Облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор «Телеком биржа» поделились результатами внутреннего исследования о наиболее востребованных внутренних продуктах. В основу данных легли заявки клиентов за 2024 г. Компании выделили три устойчивых запроса, с которыми сталкивались в течение 2024 г.: клиенты обращаются за масштабируемой инфраструктурой, гибридными облаками или защищенными системами для работы с персональными данными.

«Ландшафт киберугроз постоянно меняется, а сами атаки становятся более сложными и непредсказуемыми. В связи с этим прослеживается явный запрос на защищенные облака. Речь идет об аттестованной инфраструктуре в соответствии с законом “О персональных данных” 152-ФЗ (УЗ-1), ФСТЭК №21. Отдельные направления работы требуют своих аттестаций. К примеру, для финансовых операций — PCI DSS, ГОСТ Р 57580.1-2017», — отметила технический директор «Инферит Облако» Сергей Андриевский.

«Уже давно прошли те времена, когда клиентам нужны просто виртуальные мощности — бизнесу необходимо защищенное облако, потому для них важно и как сам облачный провайдер защищен от сетевых атак, и какие дополнительные услуги по информационной безопасности, например, защиту от атак на уровне приложений, он может предоставить», — сказал технический директор ИТ-интегратора «Телеком биржа» Евгений Пудовкин.

Кроме того, растет интерес отечественного бизнеса к IaaS (облачная инфраструктура как сервис). Со стороны компаний, работающих с тяжелыми базами данных, масштабными почтовыми сервисами, программами для обработки графического контента и машинного обучения также наблюдается высокий интерес к выделенным серверам.

Особенность рынка заключается в том, что клиентам почти не интересна виртуальная инфраструктура в «чистом» виде. Современный бизнес стремится получить полноценные облачные экосистемы с готовым набором инструментов. В приоритете находятся управляемые кластеры Kubernetes, объектное хранилище S3 и комплексные решения для обеспечения информационной безопасности.

При этом на рынке облачных услуг инфраструктура как сервис продолжает удерживать лидирующие позиции. Это решение позволяет существенно оптимизировать бюджет на ИТ-инфраструктуру, переводя капитальные расходы в операционные. Немаловажно, что поставщик облачных услуг берет на себя значительную часть задач по администрированию, что особенно ценно в условиях дефицита квалифицированных ИТ-специалистов.

В основе интереса к выделенным серверам стоят иные бизнес-задачи. «Формат идеально подходит для ресурсоемких задач, требующих гарантированной производительности без разделения мощностей. На dedicated-серверах эффективно работают корпоративные системы «1С», тяжелые базы данных, масштабные почтовые сервисы, программы для обработки графического контента и машинного обучения. Дополнительным преимуществом становится возможность использования собственных систем виртуализации», — сказал Сергей Андриевский.

«Полагаю, что в 2025 г. спрос на названные услуги будет по-прежнему высоким. Кроме того, высокая ключевая ставка ЦБ и связанная с ней дороговизна заемных средств банков сделает использование виртуальных мощностей еще более целесообразным, нежели инвестиции в строительство собственной инфраструктуры», — сказал Евгений Пудовкин.