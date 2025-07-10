«Спикател» и SolidLab объявили о стратегическом партнерстве

«Спикател», поставщик облачных и ИБ-решений, и группа компаний SolidLab, разработчик продуктов по защите веб-приложений, объявили о стратегическом партнерстве. Благодаря сотрудничеству компаний клиенты «Спикатела» смогут приобрести и внедрить интеллектуальный сетевой экран SolidWall WAF, который позволяет выявлять таргетированные атаки на веб‑приложения и бэкенды мобильных приложений.

SolidWall WAF защищает от различных типов угроз, включая SQL‑инъекции, XSS, CSRF, Directory Traversal и др.

«Сотрудничество с SolidLab открывает для нас и наших клиентов большие возможности. Удобные механизмы настройки и управления сетевым экраном позволяют учесть бизнес-специфику каждого заказчика. Поэтому мы сможем использовать этот продукт в целях обеспечения безопасности веб-приложений для широкого круга наших клиентов. Также важно то, что платформа SolidWall сертифицирована по требованиям ФСТЭК России», — сказал технический директор «Спикатела» Евгений Пудовкин.

«Использование облачных сервисов для защиты веб-ресурсов все более популярно как в коммерческих компаниях, так и в государственных организациях. Мы рады, что наш многолетний опыт предоставления SolidWall WAF в рамках сервисной модели теперь доступен клиентам "Спикател"», — отметил Григорий Васильев, руководитель направления безопасности приложений в группе компаний SolidLab.