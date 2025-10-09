Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения
|

«Спикател» защищает данные заказчиков с помощью DLP «СерчИнформ КИБ»

ИТ-компания «Спикател» присоединилась к партнерской программе «СерчИнформ». Поставщик облачных и ИБ-решений включил DLP-систему «СерчИнформ КИБ» в портфель продуктов. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

DLP от «СерчИнформ» – система для защиты от утечек и корпоративного мошенничества. КИБ помогает бизнесу сохранить конфиденциальные данные, выявлять мошеннические схемы, мониторить рабочую активность сотрудников и пр.

«Партнерство с «СерчИнформ» расширяет нашу экспертизу в области информационной безопасности, – сказал технический директор «Спикател» Евгений Пудовкин. – Мы видим потребность рынка в комплексных российских ИБ-решениях. Потому выбирали систему, которая подойдет бизнесу любого масштаба и отрасли. DLP-система «СерчИнформ КИБ» в продуктовой линейке «Спикател» позволит нашим клиентам выстраивать проактивную защиту от внутренних угроз».

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая
Цифровизация

Специалисты «Спикател» прошли обучение в «СерчИнформ» и могут оказывать инженерную поддержку: внедрять систему и настраивать политики безопасности для расследования инцидентов, а также помогать заказчикам использовать все возможности DLP для получения максимального результата.

«То, что у нас появляются новые партнеры, которые помогают заказчикам разворачивать защитные решения и сопровождают их эксплуатацию – безусловно положительная тенденция. Это делает безопасность доступнее, – сказал заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ» Алексей Парфентьев. – Проактивная защита – это симбиоз стабильной работы системы, инновационных технологий защиты и высококвалифицированных специалистов по информационной безопасности».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Softline доплатит 799 миллионов за консолидацию ИБ-компании

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза

Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

Из-за отсутствия финансирования закрылся российский государственный антивирусный сканер

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще