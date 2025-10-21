Разделы

«Спикател» включил в портфель российскую операционную систему «Ред ОС»

ИТ-компании «Спикател» и «Ред Софт» объявили о стратегическом сотрудничестве. Теперь клиенты партнера смогут приобрести российскую операционную систему «Ред ОС» для серверов и рабочих станций. Об этом CNews сообщили представители «Спикател».

«Спикател» будет предлагать «Ред ОС» клиентам в рамках услуг по импортозамещению. Приоритетные направления: разработка и внедрение комплексной системы мер, направленных на защиту информационных ресурсов организации от несанкционированного доступа, утечки, искажения и уничтожения данных, а также от киберугроз.

Партнер будет предлагаемая к установке «Ред ОС» — российскую операционную систему на базе Linux, разработанную «Ред Софт». ИТ-продукт предназначен для серверов и рабочих станций, а также сертифицирован ФСТЭК России и включен в реестр отечественного ПО Минцифры России.

«Ред ОС» разработана в закрытом контуре «Ред Софт». Исходные коды и программные пакеты операционной системы хранятся в репозитории на территории России, что гарантирует высокий уровень защиты информации. «Ред ОС» соответствует требованиям для использования в организациях с повышенными стандартами информационной безопасности и защиты данных.

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

«Для стабильности бизнес-процессов российских компаний в условиях непрекращаюихся атак нужны надежные решения, построенные на базе российского стека технологий. Сотрудничество с «Ред Софт» — важный шаг, направленный на быстрый и комфортный переход наших клиентов на современные и экономически выгодные отечественные разработки в области ИБ», — сказал Евгений Пудовкин, технический директор «Спикател».

«Совместная работа со «Спикател»ом расширит применение «Ред ОС» в российской бизнес-среде. Мы уверены, что интеграция нашей операционной системы в экосистему информационной безопасности позволит организациям достигать максимального уровня защиты данных при соблюдении всех требований российских регуляторов», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

