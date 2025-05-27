Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175312
ИКТ 13653
Организации 10643
Ведомства 1462
Ассоциации 997
Технологии 3456
Системы 25599
Персоны 75250
География 2843
Статьи 1517
Пресса 1216
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2635
Мероприятия 854

Воронков Михаил


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 «Облако.Ру» запустил услугу по аренде специализированных мощностей для работы с ИИ-моделями 1
26.11.2024 Провайдер «Облако.ру» запустил новый сервис по аренде физических серверов для крупного бизнеса 1
31.10.2024 «Облако.ру» стало партнером Yandex Cloud 1
24.09.2024 «Облако.ру» и ISPsystem стали технологическими партнерами 1
09.09.2019 Электронное голосование на выборах в Мосгордуму за день ломалось дважды 1
13.03.2019 Российский аутсорсинг ждет смены поколения ИТ-руководителей 1
25.02.2019 Облака становятся основой всеобщей цифровизации 1
25.04.2017 Как стать цифровым ритейлером и не разориться 1
27.02.2017 Облачные технологии: время идет, вопросов меньше не становится 1
13.03.2007 Региональные выборы: ИТ-полигоны 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Воронков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1647 3
Microsoft Corporation 24847 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 815 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 2
Oracle Corporation 6758 2
IBM - International Business Machines Corp 9472 1
Selectel - Селектел 406 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 413 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 393 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 212 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 31 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 64 1
МТС - Экосистема МТС - МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 25 1
A1qa 7 1
Ростелеком 9913 1
SAP SE 5327 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Восход ФГБУ НИИ 657 1
Citrix Systems 821 1
Salesforce 435 1
LanCloud - ЛанКлауд 55 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 1
Variti 3 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 44 1
Alibaba Group 434 1
Меркатор Инфо 1 1
Парадигма 152 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2056 1
Yandex - Яндекс 7713 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 252 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 334 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Альфа-Банк 1799 1
Adidas - Адидас 162 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Фаберлик - Faberlic 94 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 938 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 28 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1932 2
Мосгордума - Московская городская Дума 143 2
ЦИК РФ - Мосгоризбирком - Московская городская избирательная комиссия 17 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 122 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4962 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3420 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2583 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 272 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21806 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1952 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16193 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2889 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11387 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6851 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9648 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30529 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1111 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14891 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12385 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14091 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28974 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16376 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2770 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10629 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31827 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2083 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8637 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3242 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3351 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8290 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1536 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3814 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 654 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4182 2
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 345 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12831 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12291 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3003 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11533 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4878 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4165 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 785 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1598 2
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 316 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 788 2
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 321 2
Microsoft Azure 1427 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 2
Microsoft Office 365 954 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 2
Oracle Cloud Machine - Oracle Cloud Infrastructure Virtual Machines for Data Science 7 2
Google Cloud Platform - GCP 323 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 18 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 48 1
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 20 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 75 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 58 1
SAP Ariba 298 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1375 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 215 1
Microsoft Skype for Business 180 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 48 1
LanCloud Cloud Exchange 14 1
Variti Active Bot Protection 2 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 778 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7173 1
НКК - ГКС - Облако.ру ВКС 17 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 252 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 508 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 271 1
Захаров Павел 60 2
Михалев Евгений 90 1
Главчев Владимир 21 1
Чумаченко Константин 11 1
Седов Анатолий 6 1
Андрианов Павел 84 1
Определенов Владимир 20 1
Массух Илья 234 1
Буйлов Юрий 13 1
Костырко Артем 6 1
Македонский Сергей 47 1
Суслин Андрей 4 1
Анохин Константин 3 1
Тамбиев Максим 5 1
Бараблин Михаил 5 1
Кураш Антон 32 1
Рыжов Дмитрий 4 1
Ермолов Юрий 2 1
Белкин Сергей 10 1
Рогов Илья 8 1
Ким Илья 2 1
Коровко Вадим 17 1
Кульчавой Денис 1 1
Спиридонов Александр 44 1
Малафеев Алексей 9 1
Гальперин Александр 6 1
Исанин Антон 30 1
Вешняков Александр 30 1
Волков Василий 1 1
Финошин Олег 1 1
Халяпин Сергей 83 1
Шарак Андрей 63 1
Шевченко Владимир 148 1
Спевак Сергей 12 1
Извеков Алексей 8 1
Краснов Андрей 3 1
Арсентьев Илья 15 1
Чежин Данила 6 1
Агатов Борис 6 1
Горбунов Эдуард 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 148874 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14249 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17838 2
Москва - Лианозово 14 1
Москва - СВАО - Бибирево 22 1
Москва - Чертаново 10 1
Россия - ПФО - Самарская область 1376 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 612 1
Россия - ЦФО - Орловская область 336 1
Швейцария - Цюрих 268 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7724 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2517 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3146 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52582 1
Европа Западная 1484 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Сертолово 20 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 861 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Сосновый Бор 15 1
Азия - Азиатский регион 5614 1
Европа 24384 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11235 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24774 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5589 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5921 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49207 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7161 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2390 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14103 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52547 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16717 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2802 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5986 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 305 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6105 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2968 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2536 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 309 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19200 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5018 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7347 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10176 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2568 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 977 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2202 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 518 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1535 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2422 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 329 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 261 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2808 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 727 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1197 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2522 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 818 1
Средства производства 50 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1237 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 170 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 862 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1015 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 641 1
Медуза - Meduza 47 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 126 1
Forrester Research 823 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1154 1
Единый день голосования 130 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 331 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153