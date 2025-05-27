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Воронков Михаил
УПОМИНАНИЯ
Воронков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Захаров Павел 60 2
|Михалев Евгений 90 1
|Главчев Владимир 21 1
|Чумаченко Константин 11 1
|Седов Анатолий 6 1
|Андрианов Павел 84 1
|Определенов Владимир 20 1
|Массух Илья 234 1
|Буйлов Юрий 13 1
|Костырко Артем 6 1
|Македонский Сергей 47 1
|Суслин Андрей 4 1
|Анохин Константин 3 1
|Тамбиев Максим 5 1
|Бараблин Михаил 5 1
|Кураш Антон 32 1
|Рыжов Дмитрий 4 1
|Ермолов Юрий 2 1
|Белкин Сергей 10 1
|Рогов Илья 8 1
|Ким Илья 2 1
|Коровко Вадим 17 1
|Кульчавой Денис 1 1
|Спиридонов Александр 44 1
|Малафеев Алексей 9 1
|Гальперин Александр 6 1
|Исанин Антон 30 1
|Вешняков Александр 30 1
|Волков Василий 1 1
|Финошин Олег 1 1
|Халяпин Сергей 83 1
|Шарак Андрей 63 1
|Шевченко Владимир 148 1
|Спевак Сергей 12 1
|Извеков Алексей 8 1
|Краснов Андрей 3 1
|Арсентьев Илья 15 1
|Чежин Данила 6 1
|Агатов Борис 6 1
|Горбунов Эдуард 3 1
|Forrester Research 823 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
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