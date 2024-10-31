«Облако.ру» стало партнером Yandex Cloud

«Облако.ру» стало партнером Yandex Cloud. Сотрудничество позволит провайдерам оптимальным образом организовывать ИТ-клиентов в сервисной модели.

«Облако.ру» обладает существенной экспертизой по хостингу решений класса ERP, MES, PLM, BI и СУБД корпоративных клиентов и широко-распространенных программных продуктов для среднего и малого бизнеса. Собственная платформа позволяет оператору эффективно размещать соответствующие ИТ-ландшафты, обеспечивая технологическую совместимость с имеющейся инфраструктурой клиентов.

На мировом рынке происходит постепенный переход от классических решений на базе внедряемого лицензируемого ПО на cloud-native приложения и сервисы, увеличиваются объемы внутренней и заказной разработки в парадигме web 3.0.

Публичная облачная платформа Yandex Cloud предоставляет крупным компаниям, среднему бизнесу и частным разработчикам более 60 взаимосвязанных сервисов: масштабируемую инфраструктуру, сервисы хранения, обработки и анализа данных, инструменты машинного обучения и средства разработки. Применение этих сервисов упрощает пользователям создание цифровых продуктов, ускоряет бизнес-процессы и помогает оптимизировать затраты на ИТ.

«Основа нашего бизнеса – это четкая ориентированность на ключевые потребности заказчиков. Используя возможности партнерской программы и сервисы Yandex Cloud, «Облако.ру» обеспечит клиентам доступ к лучшим подходам из мира enterprise ready и cloud native, реализуя индивидуальные, эффективные сервисные проекты по созданию мультиоблачной, гибридной инфраструктуры», – отметил Михаил Воронков, заместитель генерального директора «Облако.ру».

«Партнерство Yandex Cloud с «Облако.ру» расширит возможности крупных заказчиков в разных отраслях – например, банков, ритейлеров, промышленных и логистических компаний. «Облако.ру» признанный эксперт в области миграции на облачную инфраструктуру с учетом особенностей ИТ заказчиков. Объединив наши компетенции, мы сможем предоставлять заказчикам полный комплекс услуг в области ИТ: от консалтинга и разработки ПО до внедрения и поддержки решений любого уровня сложности», – сказал Александр Машика, руководитель направления по работе с ключевыми партнерами Yandex Cloud.