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Машика Александр



15.01.2025 SL Soft (ГК Softline) и Yandex Cloud объявили о стратегическом партнерстве 1
08.11.2024 «Лаборатория Числитель» и Yandex Cloud будут вместе развивать программные решения для крупного бизнеса 1
31.10.2024 «Облако.ру» стало партнером Yandex Cloud 1
03.03.2022 RAMAX Group и Yandex.Cloud предложат российским компаниям совместные решения на базе облачных технологий 1
31.08.2021 «Инфосистемы джет» объявила о начале сотрудничества с Yandex.Cloud 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Машика Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 5
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 43 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Ramax - Рамакс 115 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Газпром ПАО 1342 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 4
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 2
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Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 1
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности 326 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 891 1
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 585 1
ISO/IEC 27018 - стандарт правил по защите личных данных в облаке - Identity Protection 29 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 771 1
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 163 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 122 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 4
НКК - ГКС - Облако.ру ВКС 16 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 43 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Нимбиус 8 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
Воронков Михаил 9 1
Медведев Вячеслав 19 1
Буленков Дмитрий 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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