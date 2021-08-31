«Инфосистемы джет» объявила о начале сотрудничества с Yandex.Cloud

«Инфосистемы джет» будет сопровождать проекты создания гибридных и мультиоблачных ИТ-инфраструктур на платформе Yandex.Cloud, включая размещение нагрузок. Заказчики также получат доступ к уникальным сервисам провайдера — от баз данных до решений по распознаванию речи и анализа видео, Big Data и ML.

«Инфосистемы джет» планомерно усиливает свою облачную экспертизу и создает комплексное предложение в этой сфере. В компании работает лаборатория по частным и гибридным облакам. Также специалисты оказывают услуги облачного консалтинга.

Чтобы предлагать крупным компаниям возможность создания гибридных и мультиоблаков, «Инфосистемы джет» сотрудничает с провайдерами облачных платформ IaaS/PaaS. Теперь список партнеров расширился за счет сотрудничества с Yandex.Cloud — одной из крупнейших облачных платформ в России.

«Инфосистемы джет» вместе с Yandex.Cloud будут предлагать готовые решения на базе инфраструктурных и платформенных сервисов. Главное преимущество для заказчиков в такой коллаборации — возможность получить необходимые сервисы из одних рук и иметь единую точку входа для разрешения любых сложностей, фокусируясь на получении выгод от применения облачных технологий.

«Настало время гибридной ИТ-инфраструктуры. Вчерашние прогнозы аналитиков по этому поводу сегодня подтверждаются реальными запросами крупных компаний, которые обращаются к нам за облачным консалтингом и хотят переносить часть своих систем во внешние облака. Более того, заказчики пришли к использованию мультиоблаков — об этом говорит наше прошлогоднее исследование. Поскольку мы помогаем нашим заказчикам не только в разработке облачной стратегии, но и выборе оптимальных предложений провайдеров, сотрудничество с различными облачными платформами для нас имеет важное значение. Это позволяет нам выполнять миграции и создавать мультиоблачные среды, максимально соответствующие текущим и будущим потребностям клиентов, — отметил Вячеслав Медведев, руководитель направления облачных решений «Инфосистемы джет».

Выбор Yandex.Cloud в качестве партнера продиктован рядом причин. Это и выгодные тарифы на ряд услуг, позволяющие оптимизировать стоимость облачной инфраструктуры, и доступ к уникальным разработкам «Яндекса» — базе данных Clickhouse, сервисам распознавания речи, огромному количеству платформенных сервисов по работе с данными и моделям машинного обучения, а также наличие уже готовых интерфейсов для интеграции с ними.

«Компания "Инфосистемы джет" является крупнейшим интегратором и обладает уникальной экспертизой по построению комплексных решений. Мы очень рады нашему партнерству и уверены, что сможем вместе развивать облачный рынок и предлагать заказчикам реализацию сложных проектов на базе технологий Yandex.Cloud», — сказал Александр Машика, руководитель направления по работе с ключевыми партнерами Yandex.Cloud.