BPMSoft представила возможность интеграции с LLM для создания ИИ-агентов силами пользователей

Российский разработчик low-code платформы со встроенными ИИ-инструментами BPMSoft (входит в ИТ-холдинг Lansoft) представил новый элемент настройки бизнес-процессов для создания ИИ-агентов. Его задача – формировать и адаптировать корпоративные сценарии, интерпретируя запросы пользователей на естественном языке при поддержке LLM-моделей. Технологическим партнером разработки стала облачная платформа Yandex Cloud. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

ИИ-агенты – один из главных мировых трендов в развитии ИИ для корпоративного софта. По прогнозам Gartner, к 2028 г. не менее 15% повседневных рабочих решений будут приниматься автономно с помощью агентного ИИ (против нуля в 2024 г.), а треть корпоративных программных приложений будут включать в себя такие технологии. На мировом рынке аналогичные решения уже тестируют вендоры BPM/CRM-систем.

Андрей Зыкин, руководитель направления по внедрению ИИ в BPMSoft: «Интеграция с LLM-моделями стала логическим развитием конструктора бизнес-процессов BPMSoft. Благодаря этому пользователи теперь могут самостоятельно создавать ИИ-агентов без привлечения разработчиков. Это не просто новая функциональность – это новый подход к взаимодействию с нашей платформой».

Вендор отмечает, что ИИ-агент BPMSoft работает в связке с другими элементами low-code конструктора и способен интегрировать различные типы моделей – от LLM и ML до решений с поддержкой технологии RAG для доступа модели к корпоративным данным в момент выполнения запроса. Таким образом, в одном бизнес-процессе можно комбинировать несколько моделей для построения требуемых пользовательских сценариев.

Новая функциональность станет доступна клиентам BPMSoft с релизом платформы 1.9, запланированным на первый квартал 2026 года. Архитектурно решение открыто: пользователи смогут подключать любые LLM-модели. При этом BPMSoft совместно с Yandex Cloud предложит готовую интеграцию с YandexGPT (входит в платформу Yandex AI Studio для создания ИИ-приложений), которая позволит использовать агента «из коробки» без дополнительной настройки.

Юрий Востриков, генеральный директор BPMSoft: «Мы даем пользователям свободу при выборе поставщика LLM-решения, а также упрощаем начало использования, предлагая на старте проверенную интеграцию с ИИ-инструментами от Yandex Cloud».

Александр Машика, руководитель направления по работе с ключевыми партнерами Yandex Cloud: «Партнерство с BPMSoft открывает новые возможности для цифровизации бизнеса с помощью ИИ. Глубокая интеграция с Yandex AI Studio позволяет заказчикам BPMSoft применять LLM-модели в разных задачах бизнеса, связанных с построением новых бизнес-процессов, а в будущем планируется реализация таких сценариев, как клиентская поддержка, автоматизация обработки документов, анализ рисков и многие другие».

К релизу BPMSoft 1.9 техническая команда вендора подготовит типовые сценарии применения ИИ-агента, которые можно будет использовать «из коробки» либо адаптировать под задачи бизнеса. Создание ИИ-агентов будет доступно во всех типах развертывания: в облаке вендора, в частном облаке и собственной локальной инфраструктуре заказчиков.