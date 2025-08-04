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JET & YandexGPT Lab
УПОМИНАНИЯ
|04.08.2025
|«Инфосистемы Джет» получила технологическую специализацию Yandex Cloud Professional 1
|16.04.2025
|«Инфосистемы Джет» и Yandex Cloud открыли лабораторию GPT-решений 1
JET & YandexGPT Lab и организации, системы, технологии, персоны:
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1164 2
|Yandex - Яндекс 7961 1
|Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 280 1
|NVision Барьер 692 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 546 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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