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JET & YandexGPT Lab


УПОМИНАНИЯ


04.08.2025 «Инфосистемы Джет» получила технологическую специализацию Yandex Cloud Professional 1
16.04.2025 «Инфосистемы Джет» и Yandex Cloud открыли лабораторию GPT-решений 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

JET & YandexGPT Lab и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1164 2
Yandex - Яндекс 7961 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15902 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 437 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - GPT - Generative pre-trained transformer - Генеративный предобученный трансформер 49 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 554 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10757 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12556 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2300 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22191 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5660 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 589 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5512 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 280 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49889 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7124 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375756, в очереди разбора - 747788.
Создано именных указателей - 179585.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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