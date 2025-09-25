Разделы

Самойлов Евгений


УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами 1
26.02.2014 РНИЦ Ростовской области стал навигационным оператором Минздрава региона 1
13.01.2012 ГЛОНАСС взял под контроль пассажирский транспорт Волгограда 1
26.10.2011 Оборудованием ГЛОНАСС оснастили машины скорой помощи в Волгограде 1
04.10.2011 За уборкой улиц в Волгограде следят с помощью ГЛОНАСС 1
11.05.2010 В Госдуму внесен законопроект о реорганизации госкорпорации "Роснано" в ОАО 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Самойлов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

М2М телематика - НИС М2М 232 3
Вискорт 7 3
8754 1
Связной ГК 1379 2
Спецавтохозяйство МУП 1 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по бюджету и налогам 8 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6205 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3480 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4722 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1429 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 71 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 56 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2311 4
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1388 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 924 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10911 2
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 403 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2039 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ 190 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12161 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3094 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2842 4
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
Быковская Татьяна 1 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Коронов Алексей 1 1
Граев Игорь 1 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1085 3
Россия - РФ - Российская федерация 153528 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1637 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7957 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 804 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19898 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8419 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2312 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4351 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2679 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 339 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2816 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7828 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3718 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 416 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10480 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9418 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 372 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5926 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 244 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6231 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7176 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11369 1
IT Elements 12 1
