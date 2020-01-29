Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шконда Игорь
УПОМИНАНИЯ
|, KubeVirt и не только: какие тренды обсуждают тысячи ИТ-экспертов 1
Шконда Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Шапиро Яков 13 1
|Горохов Дмитрий 7 1
|Морковчин Александр 6 1
|Емельянов Никита 8 1
|Асаев Роман 2 1
|Пузаков Евгений 2 1
|Кухарских Александр 1 1
|Руденко Георгий 5 1
|Свиридов Евгений 4 1
|Якимова Софья 4 1
|Андронов Сергей 28 1
|Семенюков Юрий 8 1
|Барыкин Дмитрий 2 1
|Романов Роман 42 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152955 1
|IT Elements 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.