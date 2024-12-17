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Свиридов Евгений



17.12.2024 iTProtect протестировал NGFW от Positive Technologies 1
, KubeVirt и не только: какие тренды обсуждают тысячи ИТ-экспертов 1
03.09.2024 «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» продемонстрировал производительность на уровне 6,2 Гбит/с по результатам независимого тестирования «Инфосистемы Джет» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Свиридов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Check Point Software Technologies 760 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 43 1
Red Hat 1305 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 1
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Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 43 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Eltex - Предприятие Элтекс 151 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Сател 125 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 54 1
Ideco - Айдеко 71 1
Газпромнефть Гео - ГПН Гео 3 1
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Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
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Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 59 1
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USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 908 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
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EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
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Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2538 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 134 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
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Шапиро Яков 13 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 134 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 96 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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