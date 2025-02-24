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Емельянов Никита



24.02.2025 Aurus и ГК «Агат-РТ» подписали меморандум о технологическом партнерстве 1
, KubeVirt и не только: какие тренды обсуждают тысячи ИТ-экспертов 1
14.11.2023 Merlion и «Агат-софт» подписали партнерское соглашение 1
23.06.2022 Oberon и «Агат РТ» будут вместе развивать импортонезависимую телефонию 1
14.12.2021 Trueconf и «Агат-РТ» объявили о технологической совместимости 1
20.03.2019 Импортозамещение: обязанность или новые возможности 1
04.03.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
27.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Емельянов Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 44 8
КСК Технологии 43 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 436 2
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1468 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1926 2
Diasoft - Диасофт 885 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 228 2
SAP SE 5284 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 343 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Visiology - Визиолоджи 72 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 237 1
Ланит Урал 17 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 539 1
TrueConf - ТруКонф 398 1
Haulmont - Хоулмонт 111 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 179 1
Oberon - Оберон 59 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 1
Merlion - Мерлион 813 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3955 1
Check Point Software Technologies 761 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 496 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 45 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1206 1
Red Hat 1316 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 317 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 50 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Broadcom - VMware 2375 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 1
Eltex - Предприятие Элтекс 156 1
Ideco - Айдеко 75 1
Сател 126 1
Aurus - Аурус - БКС-АйТи 8 1
Ростех - Вертолеты России 168 3
РЖД - Российские железные дороги 1913 2
ПСБ - Промсвязьбанк 854 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 2
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 2
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 2
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 25 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 668 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 267 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 38 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Газпромнефть Гео - ГПН Гео 3 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
Вкусно — и точка 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 4
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 3
Правительство Челябинской области 64 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2903 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 2
Федеральное казначейство России 1783 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 588 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 2
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 25 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 130 2
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 2
ФМБА России - Центр спортивной медицины ФНКЦСМ ФГБУ 6 2
Альянстрансатом 6 2
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 2
Администрация Твери 5 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 67 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2523 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4793 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24599 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 5
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8216 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11447 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12595 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13272 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1912 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 908 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1086 2
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2789 1
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2847 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21287 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24282 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5079 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6638 1
Оцифровка - Digitization 4573 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2489 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10573 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 995 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2077 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2498 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 538 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 61 1
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 178 1
Агат РТ - Агат CU IP УПАТС 8 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 928 2
Linux OS 10023 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3244 2
Microsoft Windows 15730 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 971 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 708 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 241 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 761 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Diasoft Flextera Framework - Diasoft Framework 21 1
Diasoft Legacy Renovation 7 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 9 1
Ланит Урал - КИПАРИС - Методология планирования и реализации проектов импортозамещения ПО и СВТ 10 1
Apple macOS 2074 1
Apple iOS 7847 1
Google Android 14068 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 177 1
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 5 1
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 15 1
Haulmont - Тезис СЭД 81 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1599 1
Агат РТ - Иволга - IvolgaSoftPhone - IvolgaCallSDK - IvolgaSoftSwitch 10 1
Агат РТ - Спрут-информ 3 1
Копаев Геннадий 16 3
Определенов Владимир 20 3
Носов Михаил 18 3
Израйлев Иван 11 3
Зайчиков Илья 20 3
Соколов Алексей 134 2
Матвеева Татьяна 104 2
Гребенщиков Дмитрий 36 2
Чукарин Алексей 59 2
Ступин Евгений 28 2
Галактионов Вячеслав 9 2
Дюбанов Анатолий 95 2
Калина Роман 62 2
Гутин Александр 18 2
Масенков Владислав 10 2
Приданкин Андрей 30 2
Зыков Игорь 8 2
Гоцуцов Сергей 17 2
Артамохов Павел 6 2
Иванов Георгий 18 2
Макаренков Константин 41 2
Корягин Михаил 7 2
Исаев Антон 11 2
Баренбойм Владислав 5 2
Кудрявцев Олег 7 2
Мухамадеев Ильяс 5 2
Мозин Олег 5 2
Балашов Игорь 11 2
Емелин Дмитрий 16 2
Осипова Александра 18 2
Мылицын Роман 110 1
Глазков Александр 138 1
Кучик Евгений 19 1
Симаков Олег 113 1
Вахмянин Иван 30 1
Тарасевич Василий 8 1
Аникин Леонид 61 1
Тен Антон 34 1
Малахова Екатерина 1 1
Усынин Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 4
Россия - УФО - Челябинская область 1230 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2960 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 706 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1679 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 1
Япония 13307 1
Россия - УФО - Свердловская область 1519 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 616 1
Россия - СФО - Кемеровская область 906 1
Россия - УФО - Курганская область 509 1
Европа 21808 1
Земля - планета Солнечной системы 10403 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17485 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8556 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14477 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5793 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5459 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5680 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7879 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1221 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29304 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1212 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 1
Английский язык 6659 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1571 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1214 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3198 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1515 1
Экзамены 433 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8089 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1595 1
VAD - Value Added Distribution 100 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13644 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 700 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1088 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 730 1
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 103 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 22 1
РГБ - Российская государственная библиотека 105 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2022 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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