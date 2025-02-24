Емельянов Никита
Емельянов Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Копаев Геннадий 16 3
|Определенов Владимир 20 3
|Носов Михаил 18 3
|Израйлев Иван 11 3
|Зайчиков Илья 20 3
|Соколов Алексей 134 2
|Матвеева Татьяна 104 2
|Гребенщиков Дмитрий 36 2
|Чукарин Алексей 59 2
|Ступин Евгений 28 2
|Галактионов Вячеслав 9 2
|Дюбанов Анатолий 95 2
|Калина Роман 62 2
|Гутин Александр 18 2
|Масенков Владислав 10 2
|Приданкин Андрей 30 2
|Зыков Игорь 8 2
|Гоцуцов Сергей 17 2
|Артамохов Павел 6 2
|Иванов Георгий 18 2
|Макаренков Константин 41 2
|Корягин Михаил 7 2
|Исаев Антон 11 2
|Баренбойм Владислав 5 2
|Кудрявцев Олег 7 2
|Мухамадеев Ильяс 5 2
|Мозин Олег 5 2
|Балашов Игорь 11 2
|Емелин Дмитрий 16 2
|Осипова Александра 18 2
|Мылицын Роман 110 1
|Глазков Александр 138 1
|Кучик Евгений 19 1
|Симаков Олег 113 1
|Вахмянин Иван 30 1
|Тарасевич Василий 8 1
|Аникин Леонид 61 1
|Тен Антон 34 1
|Малахова Екатерина 1 1
|Усынин Максим 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 1
|УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 22 1
|РГБ - Российская государственная библиотека 105 1
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