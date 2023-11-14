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Merlion и «Агат-софт» подписали партнерское соглашение

Merlion и «Агат-софт», производитель телекоммуникационных решений под брендом «Агат-РТ», подписали партнерское соглашение.

«Агат российские технологии» (Агат-РТ) — российская производственная компания, специализирующаяся на разработке решений по автоматизации систем телефонии.

Подписанное соглашение распространяется на всю линейку продукции вендора, включая: IP-АТС Агат, системы записи «Спрут» и системы оповещения «Спрут-информ». Продукция имеет на 100% российское происхождение: ПО прошло регистрацию в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России; все аппаратные решения были включены в Реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП); получено большинство отраслевых сертификатов.

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«Сотрудничество с одним из крупнейших российских дистрибьюторов с масштабной партнерской сетью позволит открыть доступ к нашим продуктам широкому кругу участников b2b-сегмента — системным интеграторам и конечным корпоративным заказчикам», — отметил Никита Емельянов, коммерческий директор «Агат-софт».

«В рамках подписанного соглашения наша команда дивизиона VAD будет продвигать в партнерском канале продукцию вендора, сопровождая необходимыми сервисами — техническим консультированием, инженерной поддержкой, помощью с документацией и в подготовке к тендерам. Стоит отметить 25-летний опыт «Агат-РТ» в производстве законченных решений в сфере телефонии, а также индивидуальный и гибкий подход в проектных поставках (что в нашей отрасли всегда актуально и востребовано). Все это будет положительно работать на эффективность нашего сотрудничества», — сказал Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком, компания Merlion.

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